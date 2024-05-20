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dilekçe örneği: Dilekçe nasıl yazılır? Ad soyad, adres, tarih, imza nereye yazılır?

Dilekçe örneği, herhangi bir kuruma dilekçe verecek vatandaşlar tarafından merak konusu.Dilekçe, bir isteği, şikayeti veya bilgiyi resmi bir kuruma veya yetkiliye yazılı olarak bildiren bir belgedir. Vatandaşların hak ve özgürlüklerini kullanmaları ve kamu ile iletişim kurmaları için önemli bir araçtır. Dilekçe örneği ile dilekçe yazım şeklini bu yazımızda adım adım detaylarıyla anlattık. Peki, dilekçe nasıl yazılır, dilekçede kullanılan dil nasıl olmalı, dilekçe sonunda 'arz ederim' mi 'rica ederim' mi ifadesi kullanılır, dilekçe de tarih ve imza nereye yazılır? Dilekçe metni yazma kuralları nelerdir? İşte tüm bu detaylarla birlikte, "Dilekçe nasıl yazılır?" sorusunun ayrıntıları haberimizde.

15:48 - 20/05/2024 Pazartesi
Güncelleme: 15:48 - 20/05/2024 Pazartesi
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Dilekçe yazım örneği
Dilekçe yazım örneği
Dilekçe örneği
bu haberimizde yer almaktadır. Dilekçenizin konusunu açık ve net bir şekilde anlatın. Gerekli belgeleri eklemeyi unutmayın. Dilekçenizle ne elde etmek istediğinizi açıkça belirtin. Dilekçenizi saygılı bir şekilde sonlandırın. İşte dilekçe yazım örnekleri.
Dilekçe nasıl yazılır
sorusunun yanıtını tüm detaylarıyla ve dilekçe yazılış örneğini haberimizde sizlerle paylaştık. Hemen hemen herkese lazım olacak dilekçe yazım bilgisine dair önemli noktaları haberimizde inleyebilirsiniz. İmzalı mektup olarak da bilinen dilekçeler, şikayet, istek, ihbar durumları için yazılır. Dilekçe yazarken dikkat etmeniz gereken bazı temel unsurlar vardır. Peki dilekçe yazarken dikkat edilmesi gerekenler neler? İşte adım adım bir dilekçe yazma rehberi ve genel bir dilekçe örneği:

DİLEKÇE YAZARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Dilekçe yazımı başlık: Dilekçeyi sunacağınız kurum veya makamın adı en üstte yer alır.

Dilekçede adres: Kurumun adresi yazılır.

Dilekçede tarih: Dilekçenin yazıldığı tarih belirtilir.

Dilekçe konusu: Dilekçenin konusu kısa ve öz bir şekilde ifade edilir.

Dilekçede hitap şekli: "Sayın Yetkili" gibi bir hitap kullanılır.

Dilekçede giriş: Kısaca kendinizi tanıtın ve dilekçenizin nedenini açıklayın.

Dilekçede ana Metin: Talebinizi veya şikayetinizi ayrıntılı bir şekilde açıklayın.

Dilekçede sonuç ve talep: Talebinizin gereğinin yapılmasını rica edin.

Dilekçede kapanış: Saygı ifadesi ile dilekçeyi kapatın.

Dilekçede kişisel bilgiler: Adınız, soyadınız, T.C. kimlik numaranız, adresiniz, telefon numaranız ve e-posta adresiniz.

Dilekçede imza: Adınızın altında dilekçeyi imzalayın.

DİLEKÇE NASIL YAZILIR?

1. Çizgisiz beyaz kâğıda yazılmalıdır. Kesinlikle yarım kâğıt kullanılmamalıdır. Kâğıdın arka yüzüne geçilmemelidir, çok gerekli ise ikinci kâğıt kullanılmalıdır.

2. Bilgisayar, daktilo veya dolma kalemle yazılabilir. Tükenmez kalemle mavi ve siyah mürekkepli kalemler dışında başka renkli kalemlerle yazılmaz.

3. Sorun hangi kurumu ilgilendiriyorsa ona hitap edilerek başlanmalıdır.

4. Yer ve tarih belirtilmelidir.

5. Ciddi, resmî, saygılı bir dil ve üslûp kullanılmalı, nesnel olunmalıdır.

6. Sorun, durum ya da dilek kısa ve açık olarak ifade edilmelidir. Gereksiz ayrıntılara ve kişiselliğe yer verilmemelidir.

7. İstenen şey yasalara uygun olmalı; yasal çerçeve kesinlikle aşılmamalıdır. Bir şikâyet söz konusu ise sorun mutlaka belgelere ve tanıklara dayandırılarak açıklanmalıdır.

8. Hiyerarşik düzene dikkât edilmelidir.

9. Bir konuda üst makamın bilgilendirilmesi amaçlanmışsa "...durumu bilgilerinize arz ederim.",

Üst makamın bir sorunu çözmesi, bir işlemi başlatması isteniyorsa "Gereğini saygılarımla arz ederim.",

Yapılacak bir işlem için izin isteniyorsa " İzninizi saygılarımla arz ederim" gibi saygı ifadeleriyle son bulmalıdır.

10. Yazım ve noktalama kurallarına dikkât edilmelidir.

11. Dilekçe sahibi adını-soyadını ve açık adresini belirtmelidir.

12. Bir dilekçede sadece bir imza bulunması gerektiği unutulmamalıdır. Ortak bir konuda birden fazla kişi aynı dilekte bulunacaksa bunlar da dileklerini ayrı ayrı dilekçelerle belirtmelidirler.

13. Dilekçeye eklenecek ek belgeler yazının sonunda "Ekler" başlığı altında maddeler halinde sıralanmalıdır.

DİLEKÇEDE NELER YAZILMALI, OLMALI?

  1. Tarih
  2. Makam adı (ve gerekirse ili veya açık adresi.)
  3. Konu metni
  4. İmza
  5. Dilekçeyi yazan kişinin adı
  6. Dilekçeyi yazan kişinin adresi

DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

1. DİLEÇE ÖRNEĞİ:
2. DİLEKÇE ÖRNEĞİ:
3. DİLEKÇE ÖRNEĞİ:
Yabancı Dil Muafiyet Dilekçesi

Yabancı Dil Muafiyet Dilekçesi

……………………….………………………………….. MÜDÜRLÜĞÜNE

Açık Öğretim Lisesi …..………………… numaralı öğrencisiyim. İşitme engelli/zihinsel engelli olduğum için, yabancı dil dersinden muaf olmak istiyorum.


Gereğini saygılarımla arz ederim.


……/……/…….

Kendisi Velisi

Adı Soyadı

Adı Soyadı İmza

İmza


Adres:………………………………………………..

………………………………………..........................

………………………………………………………..


Telefon: 0 …………/………… ……… …..….

(Alan kodu ile birlikte yazınız)


Öğrencinin Kimlik Bilgileri

TC Kimlik No : ………………………………………

Adı Soyadı : ………………………………………

Baba adı : ………………………………………

Anne adı : ………………………………………

Doğum yeri : ………………………………………

Doğum Tarihi : ….. / ….. / ……….


DİLEKÇE NASIL YAZILIR (VİDEO ANLATIMI)

Dilekçe nasıl yazılır, dilekçe yazılış örneğini haberimizde sizlerle paylaştık.

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