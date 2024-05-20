DİLEKÇE YAZARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Dilekçe yazımı başlık: Dilekçeyi sunacağınız kurum veya makamın adı en üstte yer alır.
Dilekçede adres: Kurumun adresi yazılır.
Dilekçede tarih: Dilekçenin yazıldığı tarih belirtilir.
Dilekçe konusu: Dilekçenin konusu kısa ve öz bir şekilde ifade edilir.
Dilekçede hitap şekli: "Sayın Yetkili" gibi bir hitap kullanılır.
Dilekçede giriş: Kısaca kendinizi tanıtın ve dilekçenizin nedenini açıklayın.
Dilekçede ana Metin: Talebinizi veya şikayetinizi ayrıntılı bir şekilde açıklayın.
Dilekçede sonuç ve talep: Talebinizin gereğinin yapılmasını rica edin.
Dilekçede kapanış: Saygı ifadesi ile dilekçeyi kapatın.
Dilekçede kişisel bilgiler: Adınız, soyadınız, T.C. kimlik numaranız, adresiniz, telefon numaranız ve e-posta adresiniz.
Dilekçede imza: Adınızın altında dilekçeyi imzalayın.
DİLEKÇE NASIL YAZILIR?
1. Çizgisiz beyaz kâğıda yazılmalıdır. Kesinlikle yarım kâğıt kullanılmamalıdır. Kâğıdın arka yüzüne geçilmemelidir, çok gerekli ise ikinci kâğıt kullanılmalıdır.
2. Bilgisayar, daktilo veya dolma kalemle yazılabilir. Tükenmez kalemle mavi ve siyah mürekkepli kalemler dışında başka renkli kalemlerle yazılmaz.
3. Sorun hangi kurumu ilgilendiriyorsa ona hitap edilerek başlanmalıdır.
4. Yer ve tarih belirtilmelidir.
5. Ciddi, resmî, saygılı bir dil ve üslûp kullanılmalı, nesnel olunmalıdır.
6. Sorun, durum ya da dilek kısa ve açık olarak ifade edilmelidir. Gereksiz ayrıntılara ve kişiselliğe yer verilmemelidir.
7. İstenen şey yasalara uygun olmalı; yasal çerçeve kesinlikle aşılmamalıdır. Bir şikâyet söz konusu ise sorun mutlaka belgelere ve tanıklara dayandırılarak açıklanmalıdır.
8. Hiyerarşik düzene dikkât edilmelidir.
9. Bir konuda üst makamın bilgilendirilmesi amaçlanmışsa "...durumu bilgilerinize arz ederim.",
Üst makamın bir sorunu çözmesi, bir işlemi başlatması isteniyorsa "Gereğini saygılarımla arz ederim.",
Yapılacak bir işlem için izin isteniyorsa " İzninizi saygılarımla arz ederim" gibi saygı ifadeleriyle son bulmalıdır.
10. Yazım ve noktalama kurallarına dikkât edilmelidir.
11. Dilekçe sahibi adını-soyadını ve açık adresini belirtmelidir.
12. Bir dilekçede sadece bir imza bulunması gerektiği unutulmamalıdır. Ortak bir konuda birden fazla kişi aynı dilekte bulunacaksa bunlar da dileklerini ayrı ayrı dilekçelerle belirtmelidirler.
13. Dilekçeye eklenecek ek belgeler yazının sonunda "Ekler" başlığı altında maddeler halinde sıralanmalıdır.
DİLEKÇEDE NELER YAZILMALI, OLMALI?
- Tarih
- Makam adı (ve gerekirse ili veya açık adresi.)
- Konu metni
- İmza
- Dilekçeyi yazan kişinin adı
- Dilekçeyi yazan kişinin adresi
DİLEKÇE ÖRNEKLERİ
Yabancı Dil Muafiyet Dilekçesi
……………………….………………………………….. MÜDÜRLÜĞÜNE
Açık Öğretim Lisesi …..………………… numaralı öğrencisiyim. İşitme engelli/zihinsel engelli olduğum için, yabancı dil dersinden muaf olmak istiyorum.
Gereğini saygılarımla arz ederim.
……/……/…….
Kendisi Velisi
Adı Soyadı
Adı Soyadı İmza
İmza
Adres:………………………………………………..
………………………………………..........................
………………………………………………………..
Telefon: 0 …………/………… ……… …..….
(Alan kodu ile birlikte yazınız)
Öğrencinin Kimlik Bilgileri
TC Kimlik No : ………………………………………
Adı Soyadı : ………………………………………
Baba adı : ………………………………………
Anne adı : ………………………………………
Doğum yeri : ………………………………………
Doğum Tarihi : ….. / ….. / ……….
DİLEKÇE NASIL YAZILIR (VİDEO ANLATIMI)
Dilekçe nasıl yazılır, dilekçe yazılış örneğini haberimizde sizlerle paylaştık.