Dünya Hindu müşteri Müslüman sürücünün getirdiği yemeği reddetti
ASYA

Hindu müşteri Müslüman sürücünün getirdiği yemeği reddetti

Hindistan'da Hindu bir müşteri, internet üzerinden yemek siparişi verdi. Yemeği getiren kişinin Müslüman olduğunu öğrenince siparişi reddetti. Şirket müşteriye, "Yemeğin dini yoktur. Yemek dindir" cevabını verdi.

Haber Merkezi Diğer
Zomato şirketinin iki çalışanı.
Zomato şirketinin iki çalışanı.

Hindistan'ın Jabalpur kentinde bir Hindu müşteri, cep telefonu uygulaması Zomato üzerinden verdiği siparişi Müslüman bir çalışanın getirmesi üzerine reddetti. Şirket müşteriye "Yemeğin dini yoktur. Yemek dindir" yanıtını verdi.

Twitter'da NaMo_Sarkaar adlı kullanıcı mesajında yaşananları şöyle anlattı:

"Siparişimi Hindu olmayan bir sürücüyle göndermeleri üzerine Zomato'dan verdiğim siparişi iptal ettim. Bana siparişi iptal edemeyeceklerini, sürücüyü de değiştiremeyeceklerini söylediler. Ben de 'Para istemiyorum, siparişimi iptal edin' dedim."

NaMo_Sarkaar ikinci mesajında ise müşteri hizmetleri servisiyle yazışmasının ekran görüntüsünü paylaştı ve "Şravan (Hindular'ın Lord Şiva'ya adadıkları kutsal ay) ayındayız ve Müslüman birinin getirdiği siparişe ihtiyacım yok" dedi.

BBC'nin haberinde, şirketin bu müşteriye verdiği "Yemeğin dini yoktur. Yemek dindir" mesajı binlerce beğeni ve retweet aldı.

'Üzüntü duymuyoruz'

Şirketin kurucusu Deepinder Goyal da daha sonraki mesajında "Değerlerimize karşıysa müşteri kaybetmekten üzüntü duymayız" dedi.

  • Az sayıda Twitter kullanıcısından destek alan müşteri birçok kişi tarafından eleştirildi.

Çoğu kullanıcı müşteriye yemeğini kendi yapması tavsiyesinde bulundu.

SamSays adlı bir kullanıcı "İyi cevap. Giderek artan nefret ve bağnazlığı reddeden şirket bulmak kolay değil" paylaşımında bulundu.

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