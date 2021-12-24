​Hindu rahiplerden Müslümanlara soykırım çağrısı

Hindistan’da Başbakan Modi liderliğindeki hükümet partisi BJP milletvekillerinin de katıldığı toplantıda Hindu rahipler, Müslümanlara soykırım çağrısı yaptı.

Toplantıda kan donduran ifadeler kullanan rahipler, Myanmar'da yaşanan soykırımı hatırlatarak, “Myanmar’daki gibi polis, asker, siyasetçiler ve tüm Hindular, silahlarını alıp Müslümanlara soykırım yapmalı. Hazırlanın” ifadelerini kullandı.

Bir başka üst düzey Hindu rahip ise, “Müslüman nüfusunu azaltmak için onları öldürüp hapse girmeye hazırız. Eğer 2 milyon Müslümanı öldürürsek, o zaman zafer kazanırız. Ellerimiz pençedir, gerekirse ellerimizle parçalayacağız onları” ifadeleri ile yaşanabilecek bir katliamın sinyalini verdi.

DÜNYA Hint gazeteci Ziya Us Salam: Hindistan’ı çeteler yönetiyor