Dünya Hint gazeteci Ziya Us Salam Hindistanı çeteler yönetiyor
ASYA

Hint gazeteci Ziya Us Salam: Hindistan’ı çeteler yönetiyor

Hindistan’da Müslümanları hedef alan radikal Hindu çetelerin ülke yönetimindeki etkisi gün geçtikçe artıyor. Müslüman Hint gazeteci Ziya Us Salam, içinde bulundukları atmosferi şöyle anlattı: 2016’dan beri cami yapımına izin verilmiyor. Müslümanlar alışverişte, sokakta bile sözlü tacize uğruyor. Birçok mahallede ev kiralamaları mümkün değil. Müslüman çocuklar da okulda akran şiddetine maruz kalıyor.

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Yasir Erkuş Yeni Şafak
​Hint gazeteci Ziya Us Salam: Hindistan’ı çeteler yönetiyor ​
Ziya Us Salam

Hindistan’da Müslüman nüfusa yönelik baskı ve şiddetin dozu her geçen gün artıyor. Aşırı sağcı Hindu gruplar, son dönemde cuma namazlarına provokatif saldırılar düzenlemeye başladı. Yeni Şafak’a konuşan Hindistanlı Müslüman gazeteci Ziya Us Salam, ırkçı çetelerin eylemlerini, Narendra Modi hükümetinin oluşturduğu İslam karşıtı atmosferde rahatça gerçekleştirdiğini anlattı.

Hindistan’da cami sayısının yetersiz olduğunu ve hükümetin yeni cami inşasına izin vermediğini söyleyen Ziya Us Salam, “Müslümanlar uzun zamandır cuma namazlarını yerel yönetimlerin belirlediği açık alanlarda kılıyordu. Şimdilerde ise Hindutva çetelerinin talepleri doğrultusunda bu alanlar azaltıldı” dedi. Hint gazeteci, geçen yıl başkent Yeni Delhi’de 19 caminin saldırıya uğradığını ve ateşe verildiğini aktardı.

VAKIF ARAZİLERİNİ GASP EDİYOR

Hükümetin, Müslümanlar tarafından bağışlanan birçok vakıf arazisini gasp ettiğini söyleyen Ziya Us Salam, “Bizim için cami yapmalarını istemiyoruz. El koydukları arazilerde cami inşa etmemize izin verseler yeter. Yıllardır bekleyen başvurular var. 2016’dan beri cami yapımına müsaade edilmiyor” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Müslüman gazeteci, Hinduların dini festivalleri için yolların haftalarca kapatıldığını, bu tür yasakların sadece Müslümanlar için geçerli olduğunu ifade etti.

Ölüm tehdidi alıyor

  • Salam, Başbakan Modi’nin Hindistan Halk Partisi (BJP) tarafından yönetilen Haryana eyaletindeki Gurgaon kentinde son haftalarda Müslümanlara yönelik baskının iyice arttığını ve aşırıcı grupların cuma namazı kılanlara saldırdığını ifade etti. Bu eylemleri BJP destekli Hindutva gruplarının yaptığını kaydeden Salam, söz konusu çeteleri eleştiren yazılar yazdığı için ölüm tehdidi aldığını aktardı.

Hindistan'da Hindu gruplardan vahşet: Camileri ateşe veriyorlar
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Hindistan'da Hindu gruplardan vahşet: Camileri ateşe veriyorlar
Hindistan'ın Panisagar bölgesinde Müslümanlara ait ibadethane, ev ve iş yerleri ateşe veriliyor. “Hindutva” adını veren Hindu çeteler bölgede son 7 gün içerisinde 12 camiyi ateşe verdi. Yerel halk Müslüman topluluğa yönelik saldırıların önceden planlandığını söylüyor. Hindistan'ın panisagar bölgesi Hindutva örgütlerinin ayaklanmalarına ve yağmalamalarına tanık oluyor.

Ziya Us Salam
Ziya Us Salam

HER AN HEDEFTELER

Hint gazeteci, yaşadıkları baskının bununla sınırlı kalmadığını, alışveriş yaparken ve sokakta yürürken bile sözlü tacize uğradıklarını ifade etti. Birçok mahallede ev kiralamalarının mümkün olmadığını söyleyen Salam, Müslüman çocukların da okulda akran şiddetine maruz kaldığını aktardı. Salam’ın “16 yaşındaki kızımı tecavüzle tehdit ettiler” sözleri, Müslümanların ülkede karşı karşıya kaldığı tehdidin boyutlarını gözler önüne serdi.

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