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Dünya

Hırvatistan'da cumhurbaşkanı ile başbakan arasında gerginlik

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic ile Başbakan Andrej Plenkovic, Güvenlik ve İstihbarat Ajansı (VSOA) başkanlığına kimin getirileceği konusunda karşı karşıya geldi. Cumhurbaşkanı Milanovic, olağanüstü basın toplantısı düzenleyerek hükümetin ordunun kontrolünü ele geçirmeye çalıştığı iddiasında bulundu.

16:33 . 7/07/2023 Cuma
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Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic ile Başbakan Andrej Plenkovic, Güvenlik ve İstihbarat Ajansı (VSOA) başkanlığına kimin getirileceği konusunda karşı karşıya geldi.


Cumhurbaşkanı Milanovic, olağanüstü basın toplantısı düzenleyerek hükümetin ordunun kontrolünü ele geçirmeye çalıştığı iddiasında bulundu.


Plenkovic'i, yeni VSOA başkanının kim olacağına yönelik istişare için toplantıya çağırdığını ancak olumsuz cevap aldığını aktaran Milanovic,
"Hükümetin, VSOA'yı anayasaya aykırı bir şekilde Savunma Bakanlığının doğrudan yönetimi altına almak istediğine dair bir duyum aldım. Bu, tamamen demokratik olmayan bir adımdır yani VSOA'nın başkanını Savunma Bakanlığı atayabilecek veya görevden alabilecek."
dedi.

Milanovic, Plenkovic’i anayasal düzen ve demokrasiye siyasi darbe teşebbüsüyle suçladı.


Plenkovic de Milanovic'in "bir dizi yalan" söylediğini, siyasi anlamda
"kültürsüz ve yabani"
davrandığını dile getirdi.

Milanovic'in sürekli hükümeti hedef aldığını anlatan Plenkovic, ordunun siyasallaştırıldığı iddialarını reddetti.


Plenkovic, özür dilemeden karşılıklı bir görüşmenin söz konusu olmadığını kaydetti.


Bu arada, VSOA'nın mevcut başkanı İvica Kinder'in görev süresi pazartesi günü sona eriyor.



#Hırvatistan
#Cumhurbaşkanı
#Başbakan
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