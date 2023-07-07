Hırvatistan'da cumhurbaşkanı ile başbakan arasında gerginlik

"Hükümetin, VSOA'yı anayasaya aykırı bir şekilde Savunma Bakanlığının doğrudan yönetimi altına almak istediğine dair bir duyum aldım. Bu, tamamen demokratik olmayan bir adımdır yani VSOA'nın başkanını Savunma Bakanlığı atayabilecek veya görevden alabilecek."