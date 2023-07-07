Hırvatistan'da cumhurbaşkanı ile başbakan arasında gerginlik

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic ile Başbakan Andrej Plenkovic, Güvenlik ve İstihbarat Ajansı (VSOA) başkanlığına kimin getirileceği konusunda karşı karşıya geldi.
Cumhurbaşkanı Milanovic, olağanüstü basın toplantısı düzenleyerek hükümetin ordunun kontrolünü ele geçirmeye çalıştığı iddiasında bulundu.
Milanovic, Plenkovic’i anayasal düzen ve demokrasiye siyasi darbe teşebbüsüyle suçladı.
Milanovic'in sürekli hükümeti hedef aldığını anlatan Plenkovic, ordunun siyasallaştırıldığı iddialarını reddetti.
Plenkovic, özür dilemeden karşılıklı bir görüşmenin söz konusu olmadığını kaydetti.
Bu arada, VSOA'nın mevcut başkanı İvica Kinder'in görev süresi pazartesi günü sona eriyor.