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Dünya

Hollanda’da çocuklar 2024'ten itibaren her iki ebeveynin soyadını taşıyabilecek

Hollanda'da 2024 yılından itibaren çocukların her iki ebeveynin soyadını taşıyabilmesine sağlayan yasa kabul edildi. Yasanın 2024'ten itibaren yürürlüğe gireceği kaydedilen açıklamada, çocuklara ebeveynlerin istediği sıralamaya göre her iki ebeveynin soyadının verilebileceği aktarıldı.

11:10 . 24/03/2023 Cuma
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Hollanda’da çocuklar 2024'ten itibaren her iki ebeveynin soyadını taşıyabilecek.

Hollanda’da çocuklar 2024'ten itibaren her iki ebeveynin soyadını taşıyabilecek.

Hollanda’da 2024'ten itibaren bebekler her iki ebeveynin soyadını taşıyabilecek.


Yasaları Koruma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, konuyla ilgili sunulan yasanın Temsilciler Meclisinden sonra Senatoda da kabul edildiği belirtildi.


Yasanın 2024'ten itibaren yürürlüğe gireceği kaydedilen açıklamada, çocuklara ebeveynlerin istediği sıralamaya göre her iki ebeveynin soyadının verilebileceği aktarıldı.


Çift soyadının çocuğun her iki ebeveynle olan bağlantısını göstereceği, ebeveynlerin bu seçeneği 1 Ocak 2024'ten sonra doğan bebekler için kullanabileceği kaydedildi.


Hollanda'da çocuklara 1811'den beri otomatik olarak babanın soyadının verildiği, 1998'den itibaren babanın soyadı yerine annenin soyadının da verilmesi imkanı olduğu belirtildi.


Çift soyadı seçiminin zorunlu olmadığı bilgisi paylaşıldı.



#Hollanda
#Çift soyadı
#Yasaları Koruma Bakanlığı
1 saat önce
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