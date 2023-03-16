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Dünya

Hollanda'da 200 bin kişilik sağlık personeli grevi

Hollanda'da toplam 64 hastanede maaşlarının ve çalışma koşullarının daha iyi bir seviyeye getirilmesini talep eden yaklaşık 200 bin sağlık çalışanı greve gitti. Franciscus Vlietland Hastanesi'nde çalışan Rebecca van der Berg, sağlık hizmetlerinin gelecekte devam edebilmesi için greve gittiklerini belirterek, ''Giderek daha fazla kişi fazla takdir edilmediği için sağlık personeli olarak çalışmak istemiyor'' ifadelerini kullandı.

17:43 . 16/03/2023 Perşembe
AA
Hollanda'da sağlık çalışanlarından grev

Hollanda'da sağlık çalışanlarından grev

Hollanda İşçi Sendikaları Konfederasyonu (FNV) başta olmak üzere bazı sendikalara bağlı hastane çalışanları, işverenlerle ücretlerinin artırılmasına yönelik toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya varılamaması nedeniyle iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

Sendikaların çağrısıyla yapılan grev sonucu acil servisler hariç 64 hastanede ve polikliniklerde hizmete bir gün ara verildi.

Schiedam kentindeki Franciscus Vlietland Hastanesi'nde grev yapan çalışanlar, hastanenin giriş salonunda eylem gerçekleştirdi.

Hastaneye “Gelecekte sağlık hizmetleri sunulmasını istiyor musun? O zaman eylem sırası sizde”, “Kahraman mı? Para!” yazılı pankartlar asan ve “Yarının sağlık sektörü hakkında endişeliyiz”, “Hollanda Hastaneler Birliği (NVZ) bizi ortada bıraktı” dövizleri taşıyan hastane çalışanları, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve maaşların yıllık yüzde 10 artırılması talebinde bulundu.

İşverenler, hastane çalışanlarının maaşlarını iki yılda toplam yüzde 13 artırmak istiyor. Sendikalar ise bu zam oranını yeterli bulmuyor.

Franciscus Vlietland Hastanesi'nde çalışan Rebecca van der Berg, gelecekte sağlık hizmetlerinin devam etmesi için mücadele verdiklerini belirterek, “İnsanların tekrar sağlık sektöründe hizmet vermelerini sağlamak için motive etmek istiyoruz. Giderek daha fazla kişi fazla takdir edilmediği için sağlık personeli olarak çalışmak istemiyor." dedi.

Van der Berg, çalışma koşullarının iyileştirilmesini isteyerek, “Bence iş yükü de azalırsa çok daha az idari işiniz olur ve daha çok sağlık hizmeti verebilirsiniz. Bunları savunduğumuz için buradayız.” ifadelerini kullandı.

Hastane çalışanlarından Lars Klement de daha iyi bir sözleşme istediklerini belirterek, “Bizi daha önce dinlemedikleri için buradayız, grev yapıyoruz. Yine dinlemezlerse yine grev yapacağız. Bu sefer nisanda. Özellikle hemşirelerin maaşları çok düşük. Kovid-19 salgını sürecinde çok fazla mesai yaptılar. O zaman da bizi dinlemediler, bunun için maaşların artırılması lazım.” diye konuştu.


#grev
#hastane çalışanları
#Hollanda
#maaş artışı talebi
#Schiedam
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Hollanda'da 200 bin kişilik sağlık personeli grevi
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