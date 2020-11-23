Hollanda'da kuş gribi alarmı: İnsanlara bulaşma riski var

Hollanda'da Ekim ayı sonunda ortaya çıkan kuş gribinin ülkenin birçok bölgesine yayıldığı belirtiliyor. Ülkede kanatlı hayvan çiftliklerinde 500 binden fazla tavuğun itlaf edilidiği açıklandı.

BULAŞMA RİSKİ VAR

Hollanda Tarım Bakanlığı'na göre, kuş gribinin insanlara bulaşma riski bulunuyor. Sağlık otoriteleri, kuş ölüleri ve dışkılarında da bulunan virüsün, bunların üzerine basan insanların ayakkabıları vasıtasıyla geniş alanlara taşınacağı konusunda uyarıyor.

NAKLİYE YASAK

BBC'nin haberine göre Hollanda Tarım Bakanlığı, bu çiftlikler için nakliye yasağı ilan etti. Kümes hayvanları, yumurta ve kanatlı gübresinin taşınması, ikinci bir emre kadar yasak olacak. Nakliye yasağı, kümes hayvanı barındıran çiftliklerdeki diğer hayvan ve hayvansal ürünleri de kapsıyor.

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Hollanda Tarım Bakanlığı, düşük de olsa, kuş gribine yol açan gribin insanlara bulaşma riski bulunduğunu açıkladı. Bu nedenle, hasta tavukları itlaf etmek zorunda olan kişiler için önleyici tedbirleri alınması gerektiği vurgulandı.

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