Hollanda'da ırkçılık her yerde: Vergiyi baskı aracı olarak kullanıyor

Denk Partisi Milletvekili Tunahan Kuzu, Hollanda’da ırkçıların devlet kurumlarında aktifleştiği uyarısında bulundu. Polis memurlarının bazılarının etnik kökenine ya da görünüşüne göre farklı muamele yaptığını aktaran Kuzu, “Hollanda’da vergi dairesinin, yabancı kökenli insanların üzerine daha sert gittiği ispat edildi. Bu sadece Hollanda’da değil, tüm Avrupa’da öyle” dedi. Kuzu, Avrupa’daki yabancı düşmanlığını durdurmanın kendi ellerinde olduğunu belirterek, seçim dönemlerinde oy kullanarak bunun değiştirilebileceğini söyledi.

DÜNYA İnsanlığın yüz karası

Denk Partisi Milletvekili Tunahan Kuzu

AMAÇLARI ASİMİLASYON

Sürekli Hollanda’da entegrasyondan bahsedildiğini söyleyen Kuzu, “Amaç bir şekilde asimilasyonu sağlamak. Bir şekilde buradaki barış ve huzur içinde yaşamak isteyen insanları karşı karşıya getirilmek isteniyor” ifade etti. Avrupa Birliği ülkeleri ile Türkiye arasında yıllar boyunca iyi bir ilişki olduğunu hatırlatan Kuzu, “Bu ilişki her iki tarafın çıkarınadır. Ekonomik, Türkiye’nin stratejik konumu, Avrupa’da yaşayan Türk toplumu için ilişkilerin iyi olması gerekiyor. Ortak çıkarların üzerinde durulması gerekiyor. Suriye’de iç savaş başladığında mülteci akını ortadaydı, bu mülteciler Avrupa’ya yönlendiğinde Avrupa tutuştu. Türkiye ile bir anlaşma yaptı. Bu tür anlaşmaların Avrupa Birliği’nin çıkarına olduğunu Avrupa zaman zaman unutuyor. Bunu unutmaması gerekir” dedi.

ÇİFTE STANDART

Hollanda Parlamentosu’nda, Fransa’daki karikatür krizi ile ilgili bir oturumun gerçekleştiğini dile getiren Kuzu, “Hollanda anayasasında fikir özgürlüğü, dernek özgürlüğü, din özgürlüğü var. Fikir özgürlüğü altında böyle bir karikatür yapıyorsunuz, ben bunu hoş görmüyorum. İnsanları bilerek rencide etmek, insanları bilerek karşı karşıya getirmek kimin çıkarına? Çifte standart söz konusu. Hollanda anayasasının geçtiğimiz dönemde bir kesim için başka, başka kesim için de başka anlatıldığını görüyoruz” diye konuştu.

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