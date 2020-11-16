Hollanda'da ırkçılık her yerde: Vergiyi baskı aracı olarak kullanıyor

Denk Partisi Milletvekili Tunahan Kuzu, Hollanda’da ırkçıların devlet kurumlarında aktifleştiği uyarısında bulundu. Polis memurlarının bazılarının etnik kökenine ya da görünüşüne göre farklı muamele yaptığını aktaran Kuzu, “Hollanda’da vergi dairesinin, yabancı kökenli insanların üzerine daha sert gittiği ispat edildi. Bu sadece Hollanda’da değil, tüm Avrupa’da öyle” dedi. Kuzu, Avrupa’daki yabancı düşmanlığını durdurmanın kendi ellerinde olduğunu belirterek, seçim dönemlerinde oy kullanarak bunun değiştirilebileceğini söyledi.
AMAÇLARI ASİMİLASYON
- Sürekli Hollanda’da entegrasyondan bahsedildiğini söyleyen Kuzu, “Amaç bir şekilde asimilasyonu sağlamak. Bir şekilde buradaki barış ve huzur içinde yaşamak isteyen insanları karşı karşıya getirilmek isteniyor” ifade etti. Avrupa Birliği ülkeleri ile Türkiye arasında yıllar boyunca iyi bir ilişki olduğunu hatırlatan Kuzu, “Bu ilişki her iki tarafın çıkarınadır. Ekonomik, Türkiye’nin stratejik konumu, Avrupa’da yaşayan Türk toplumu için ilişkilerin iyi olması gerekiyor. Ortak çıkarların üzerinde durulması gerekiyor. Suriye’de iç savaş başladığında mülteci akını ortadaydı, bu mülteciler Avrupa’ya yönlendiğinde Avrupa tutuştu. Türkiye ile bir anlaşma yaptı. Bu tür anlaşmaların Avrupa Birliği’nin çıkarına olduğunu Avrupa zaman zaman unutuyor. Bunu unutmaması gerekir” dedi.
ÇİFTE STANDART
Hollanda Parlamentosu’nda, Fransa’daki karikatür krizi ile ilgili bir oturumun gerçekleştiğini dile getiren Kuzu, “Hollanda anayasasında fikir özgürlüğü, dernek özgürlüğü, din özgürlüğü var. Fikir özgürlüğü altında böyle bir karikatür yapıyorsunuz, ben bunu hoş görmüyorum. İnsanları bilerek rencide etmek, insanları bilerek karşı karşıya getirmek kimin çıkarına? Çifte standart söz konusu. Hollanda anayasasının geçtiğimiz dönemde bir kesim için başka, başka kesim için de başka anlatıldığını görüyoruz” diye konuştu.
PARLAMENTODAKİ SLOGANLAR CAMİ DUVARINDA
- Camilere, başörtülülere saldırının arttığını belirten Kuzu, “İnsanlar kendini Avrupa’da güvende hissetmiyor. Bunlar, siyasette bazı siyasi partilerin, bazı medya organlarının, bazı siyasetçilerin bu meseleye taraflı yaklaşarak bir algı oluşturmasının neticesi. Geert Wilders, ırkçı bir partinin lideri. İslam, camiler, Müslümanlar hakkında bir açıklama yaptığında onun parlamentoda attığı sloganlar camilerin duvarlarına yazılıyor. Biz burada yaşayanlar ülkenin bir parçasıyız. Dedelerimiz buraya geldiğinde bu ülkenin çıkarı için gelmişler. Çalışmışlar, bu ülkeye katkı sağlamışlar. Hollanda 17 milyon nüfus ile huzur ve barış içinde yaşayabilir ancak birbirine karşı saygı ve hoşgörülü olsun” şeklinde konuştu.