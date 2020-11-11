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AVRUPA

Hollandalı koalisyon partilerinden AB’ye çağrı: Türkiye'ye silah ambargosu uygulayalım

Hollanda’da koalisyon hükümetini oluşturan siyasi partiler, Avrupa Birliği’ne çağrıda bulunarak Türkiye'ye silah ambargosu uygulanmasını istedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Temsili
Temsili

Hollanda’da, koalisyon hükümeti oluşturan siyasi partiler; VVD, CDA, D66 ve ChristenUnie, Türkiye’yi hedef alan bir çağrıda bulundu. AB’ye seslenen parti yetkilileri, Türkiye’ye silah ambargosu uygulanmasını istedi.

ChristenUnie'den Parlamento Üyesi Joël Voordewind, "Türkiye defalarca sınırı aştı. Kesin önlemlerin zamanı geldi" dedi.

"Türkiye'ye artık silah gitmeyecek"

D66'dan Sjoerd Sjoerdsma, "Erdoğan istikrarı teşvik etmek yerine askeri çatışmayı kışkırtarsa net bir çizgi çekmeliyiz: Bu devam ettiği sürece Türkiye'ye artık silah gitmeyece" ifadelerini kullandı.

"AB'nin NATO müttefikimize ambargo uygumasını istiyoruz"

CDA'dan Martijn van Helvert ise Türkiye için “haydut devlet” sözünü kullanarak "Yapmak zorunda olmamız kötü, ancak AB'nin NATO müttefikimize silah ambargosu uygulamasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye Azerbaycan'a işgal altındaki toprakları kurtarma girişiminde desteğini açıklamıştı. Hollandalı siyasetçiler, ambargo çağrılarının 'Türkiye'yi cezalandıracakları bir yöntem' olduğunu savundu.

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