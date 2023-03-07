Hollanda'nın favori yemeği Türk döneri oldu

Hollanda'nın en büyük çevrim içi yemek sipariş platformu Thuisbezorgd'un 2022 geneline ilişkin raporunda, en çok sipariş edilen yemeğin kapsalon döneri olduğu kaydedildi. Raporda, kapsalonun, ülkenin 12 bölgesinin 7'sinde birinci, bir bölgesinde ikinci en fazla sipariş edilen yemek olduğu ifade edildi. Başkent Amsterdam'daki Hilal Shoarma isimli lokantanın sahibi Selahattin Dağaşan, kapsalonla ilgili "Günlük, hafta içi 40-50, hafta sonları ise 100-120, bazen 150'ye kadar kapsalon sattığımız oluyor." dedi.

'Bayağı tutuyor'

Hollandalıların patates ve peyniri sevdiği için kapsalonu sıklıkla tercih ettiklerini belirten Dağaşan, "Kapsalon hazırlarken önce patatesi pişiriyoruz, sonra eti üzerine koyuyoruz. Etin üzerine peynir koyup eritiyoruz. Peynir eridikten sonra sos ve salatalarını ilave ediyoruz. Bunlar zaten Hollandalıların sevdiği şeyler. O yüzden bayağı tutuluyor." diye konuştu.

Sevgililer Günü'nün en çok tercih edileni

Thuisbezorgd'un raporunda, 14 Şubat 2022 Sevgililer Günü'nde en çok sipariş edilen yemeğin kapsalon olmasını ilginç bulduğunu dile getiren Dağaşan, "Sevgilisi olan dışarda sevgilisiyle yer, demek ki sevgilisi olmayanın yemeği ki tek başına eve kapsalon sipariş etmişler. Yalnız kalanların yemeği." değerlendirmesini yaptı. Dağaşan, "Yiyenlerin en çok sosları hoşuna gidiyor. Özel mayonez ve sarımsakla yaptığımız sos var. Acı sosumuz var. Bunları erimiş peynir, patatesle ve etle karıştırınca çok güzel oluyor." ifadelerini kullandı.

'Evlerde de yapılmaya başlandı'

Kapsalonun ağırlıklı olarak Hollandalıların yoğun yaşadığı Almanya ve Belçika sınırındaki bölgelerde birinci olduğunu ifade eden Dağaşan, "Amsterdam, Rotterdam ve Lahey gibi yabancıların ağırlıklı yaşadığı yerlerde başka yemekler tercih edilirken, Hollandalıların yoğun kaldığı bölgelerde kapsalonun en çok satılan yemek olduğunu görüyoruz." dedi. Kapsalon'un, Hollanda'da en çok tercih edilen iki yemekten biri olduğunu ifade eden Dağaşan, son yıllarda diğer ülkelerde ve evlerde de yapılmaya başlandığını dile getirdi.

'Haftada en az iki kere yemeğe geliyor'

ABD'li 24 yaşındaki Frankie Ruiz, kapsalon dönerini çok beğendiğini belirterek "Patates, tavuk ve favorim sarımsak sosu gibi farklı şeylerin bir arada olmasını seviyorum. Haftada en az iki kere kapsalon yemeye geliyorum." dedi. ABD'li 29 yaşındaki Luke Cota da kapsalonun, Hollanda'da en fazla sipariş edilen yemek olmasına şaşırmadığını kaydederek "Çok lezzetli ve fiyatı çok iyi. Kapsalonu ilk denediğimde arkadaşlarıma çok lezzetli olduğunu söyledim. Başlarda denemek için biraz isteksizdiler ama arkadaşım Frankie denedi ve ilk dört gün üst üste kapsalon yemeye geldi." diye konuştu.

Hollandalı Sijmen de Hoogh da Türk mutfağını çok sevdiğini dile getirerek "Neredeyse her cuma öğle yemeğine buraya geliyoruz. Çok lezzetli ve Hollanda yemeklerinden farklı." ifadelerini kullandı.







