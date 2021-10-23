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AMERİKA SİNEMA

Hollywood yıldızı kazayla katil oldu: Görüntü yönetmenini öldürdü

ABD’li ünlü aktör Alec Baldwin, yeni filmi Rust’un setinde kuru sıkı tabancayla yönetmen ve görüntü yönetmenini vurdu. Görüntü yönetmeni Halyna Hutchins (42) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Silahı yanlışlıkla ateşlediği belirtilen Baldwin ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hollywood yıldızı kazayla katil oldu: Görüntü yönetmenini öldürdü
Olay sonrası çekilen fotoğraflarda Alec Baldwin’in sinir krizi geçirdiği görülüyor.

Oscar’a aday gösterilen dünyaca ünlü oyuncu Alec Baldwin’in yeni filmi Rust’ın setinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Polisin açıklamasına göre Baldwin, bir sahnenin çekimi sırasında kurusıkı tabancayı ateşledi. Silahtan çıkan mermiler hem görüntü yönetmenine hem filmin yönetmenine isabet etti. Yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılırken, görüntü yönetmeni Halyna Hutchins (42) hayatını kaybetti. Filmin senaristi ve yönetmeni Joel Souza (48) ise yaralandı.

Halyna Hutchins
Halyna Hutchins

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Film setinde yönetmeni öldüren oyuncu Alec Baldwin'den ilk açıklama: Yaşadığım şoku ifade edecek kelime yok

SUÇLAMA YÖNELTİLMEDİ

  • Baldwin polis sorgusu sonrası perişan halde fotoğraflanırken, ünlü aktöre suçlama yöneltilmedi. Olayın kaza olduğu düşünülürken, polis soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. Bazı uzmanlar ise kurusıkı silahların ölüme sebebiyet vermeyeceğini ifade ederek, oyuncuya yanlışlıkla gerçek silah verilmiş olabileceğini belirtiyor. Baldwin, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Eş, anne ve çok takdir edilen meslektaşımız Halyna Hutchins’in hayatını alan trajik kazayla ilgili yaşadığım şok ve üzüntüyü ifade edecek hiçbir kelime yok” ifadesine yer verdi.

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GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Kaza yaşandığında setteki kameraların kayıtta olduğu belirtildi. Olayın ardından Amerikalı aktörün çaresiz ve zor anları gündeme damgasını vurdu. Ünlü oyuncunun kaza sonrası yaptığı bir telefon görüşmesi sırasında ağladığı görüldü.

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