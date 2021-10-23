Hollywood yıldızı kazayla katil oldu: Görüntü yönetmenini öldürdü

Oscar’a aday gösterilen dünyaca ünlü oyuncu Alec Baldwin’in yeni filmi Rust’ın setinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Polisin açıklamasına göre Baldwin, bir sahnenin çekimi sırasında kurusıkı tabancayı ateşledi. Silahtan çıkan mermiler hem görüntü yönetmenine hem filmin yönetmenine isabet etti. Yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılırken, görüntü yönetmeni Halyna Hutchins (42) hayatını kaybetti. Filmin senaristi ve yönetmeni Joel Souza (48) ise yaralandı.

Halyna Hutchins

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SUÇLAMA YÖNELTİLMEDİ

Baldwin polis sorgusu sonrası perişan halde fotoğraflanırken, ünlü aktöre suçlama yöneltilmedi. Olayın kaza olduğu düşünülürken, polis soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. Bazı uzmanlar ise kurusıkı silahların ölüme sebebiyet vermeyeceğini ifade ederek, oyuncuya yanlışlıkla gerçek silah verilmiş olabileceğini belirtiyor. Baldwin, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Eş, anne ve çok takdir edilen meslektaşımız Halyna Hutchins’in hayatını alan trajik kazayla ilgili yaşadığım şok ve üzüntüyü ifade edecek hiçbir kelime yok” ifadesine yer verdi.

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GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Kaza yaşandığında setteki kameraların kayıtta olduğu belirtildi. Olayın ardından Amerikalı aktörün çaresiz ve zor anları gündeme damgasını vurdu. Ünlü oyuncunun kaza sonrası yaptığı bir telefon görüşmesi sırasında ağladığı görüldü.