Film setinde yönetmeni öldüren oyuncu Alec Baldwin'den ilk açıklama: Yaşadığım şoku ifade edecek kelime yok
Rust filminin çekimleri sırasında elindeki kurusıkı silahın ateş alması sonucu görüntü yönetmeni
Halyna Hutchins'i öldüren ve yönetmen Joel Souza'yı da yaralayan ünlü aktör Alec Baldwin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Baldwin, "Kazayla ilgili yaşadığım şok ve üzüntüyü ifade edecek hiçbir kelime yok" dedi.
Ünlü oyuncu Alec Baldwin, ABD'de çekimi süren "Rust" filminin setinde elindeki kurusıkı silahın ateş alması sonucu 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne, filmin yönetmeni Joel Souza'nın da yaralanmasına neden oldu.
İLK AÇIKLAMA: YAŞADIĞIM ŞOKU TARİF EDECEK KELME YOK
Baldwin olay sonrası sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklamada, film çekimlerinde kullandığı silahla istemeden neden olduğu trajedi nedeniyle "büyük kalp kırıklığı" yaşadığını ifade etti.
Hutchins’in eşi, oğulları ve onu tanıyan, seven herkes adına derin üzüntü içinde olduğunu vurgulayan Baldwin, olaya ilişkin soruşturmada kolluk kuvvetleriyle tam iş birliği yaptığını belirtti.
Baldwin, Hutchins'in eşiyle de temas halinde olduğu ve destek teklif ettiğinin altını çizerek, "Eş, anne ve çok takdir edilen meslektaşımız Halyna Hutchins'in hayatını kaybetmesine neden olan trajik kazayla ilgili yaşadığım şok ve üzüntüyü ifade edecek hiçbir kelime yok" dedi.