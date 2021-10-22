Dünya Film setinde yönetmeni öldüren oyuncu Alec Baldwinden ilk açıklama Yaşadığım şoku ifade edecek kelime yok
AMERİKA

Film setinde yönetmeni öldüren oyuncu Alec Baldwin'den ilk açıklama: Yaşadığım şoku ifade edecek kelime yok

Rust filminin çekimleri sırasında elindeki kurusıkı silahın ateş alması sonucu görüntü yönetmeni

Halyna Hutchins'i öldüren ve yönetmen Joel Souza'yı da yaralayan ünlü aktör Alec Baldwin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Baldwin, "Kazayla ilgili yaşadığım şok ve üzüntüyü ifade edecek hiçbir kelime yok" dedi.

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Film setinde yönetmeni öldüren oyuncu Alec Baldwinden ilk açıklama: Yaşadığım şoku ifade edecek kelime yok
Alec Baldwin

Ünlü oyuncu Alec Baldwin, ABD'de çekimi süren "Rust" filminin setinde elindeki kurusıkı silahın ateş alması sonucu 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne, filmin yönetmeni Joel Souza'nın da yaralanmasına neden oldu.

İLK AÇIKLAMA: YAŞADIĞIM ŞOKU TARİF EDECEK KELME YOK

Baldwin olay sonrası sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklamada, film çekimlerinde kullandığı silahla istemeden neden olduğu trajedi nedeniyle "büyük kalp kırıklığı" yaşadığını ifade etti.

Hutchins’in eşi, oğulları ve onu tanıyan, seven herkes adına derin üzüntü içinde olduğunu vurgulayan Baldwin, olaya ilişkin soruşturmada kolluk kuvvetleriyle tam iş birliği yaptığını belirtti.

Baldwin, Hutchins'in eşiyle de temas halinde olduğu ve destek teklif ettiğinin altını çizerek, "Eş, anne ve çok takdir edilen meslektaşımız Halyna Hutchins'in hayatını kaybetmesine neden olan trajik kazayla ilgili yaşadığım şok ve üzüntüyü ifade edecek hiçbir kelime yok" dedi.

​Film setinde korkunç olay: ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin yanlışlıkla görüntü yönetmenini öldürdü
FOTOĞRAF 12
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Oscar'a aday gösterilen dünyaca ünlü oyuncu Alec Baldwin'in yeni filmi Rust'ın setinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. <br><br><br><br>
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<br>Baldwin filminin çekimleri sırasında kurusıkı tabancayı ateşledi ancak silahtan çıkan mermiler hem görüntü yönetmeni hem filmin yönetmenine isabet etti.
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Yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılırken, görüntü yönetmeni Halyna Hutchins (42) hayatını kaybetti. Filmin senaristi ve yönetmeni Joel Souza (48) ise yaralandı. Souza'nın sağlık durumu hakkında açıklama yapılmadı.<br>
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The Santa Fe New Mexican adlı yerel bir gazete, Baldwin'in polis sorgusu sonrası görüntüsünü yayınladı.
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<br>Baldwin'in perişan halde olduğunu gösteren karelere yer veren gazete, Baldwin'e herhangi bir suçlama yöneltilmediğini belirtti.
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<br>Baldwin, olay sonrası ağlarken böyle görüntülendi.<br><br>
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Yetkililerden yapılan ilk açıklamaya göre olayın kaza olduğu düşüncesi ağırlık kazandı. Ancak polis, soruşturmanın devam ettiğini ve olayın tüm yönleriyle incelendiğini açıkladı. <br><br>
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Yaşanan olay sonrası yapım şirketi film çekiminin durdurulduğunu duyurdu. <br><br>
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Baldwin, kazadan saatler önce setten bu paylaşımı yapmıştı.<br>
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Olay sonrası, çekimlerin yapıldığı ve kazanın meydana geldiği kilise, polis tarafından çembere alındı.<br><br>
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​Film setinde korkunç olay: ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin yanlışlıkla görüntü yönetmenini öldürdü
Amerikalı aktör Alec Baldwin, yeni filmi Rust'ın çekimleri sırasında polisin ifadesine göre 'kurusıkı silahla' görüntü yönetmenini öldürdü, filmin yönetmenini de yaraladı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, talihsiz anda çekim kameralarının kayıtta olduğu belirtildi. Baldwin'in polis sorgusundan sonra perişan halde olduğunu gösteren fotoğrafları yayınlandı.

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