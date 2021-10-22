Film setinde yönetmeni öldüren Alec Baldwin'in yıllar önce attığı tweet şoke etti

Dünyaca ünlü Hollywood oyuncusu Alec Baldwin, Rust isimli film için New Mexico’da çekimdeyken elindeki kurusıkı silahtan çıkan mermeiler 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’e isabet etti.

Santa Fe’de yaşanan olayda Hutchins yaşamını yitirdi. Western tarzı filmin çekimleri sırasında ateşlenen silah ayrıca yönetmen ve yazar Joel Souza’ya da isabet etti. Filmin çekimleri durdurulurken Souza’nın yaralandığı belirtildi.

Gözyaşlarına hakim olamayan ve sinir krizi geçiren Baldwin güçlükle sakinleştirildi.

13 yaşındaki torununa idam cezası verilen ünlü kanun kaçağı Rust’ı canlandıran Baldwin’in yaşananlardan sonra çekilen fotoğrafları ise dramı gözler önüne serdi.

HERKESİ ŞAŞKINA ÇEVİREN PAYLAŞIM

Görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne, yönetmen Joel Souza'nın da yaralanmasına neden olan ünlü oyuncu Alec Baldwin'in dört yıl önce yaptığı bir Twitter paylaşımı ortaya çıktı ve herkesi şoke etti.

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Alec Baldwin'in, 2017 yılında sosyal medya hesabından "Birini haksız yere öldürmenin nasıl bir his olduğunu merak ediyorum" mesajını paylaştığı ortaya çıktı.

Alec Baldwin'in 2017'de yaptığı paylaşım...

POLİS, GENÇ ADAMI VURMUŞTU

63 yaşındaki yedi çocuk babası Baldwin, bu mesajı ABD'de yaşanan bir olay üzerine paylaşmıştı. California'da 22 Eylül 2017'de meydana gelen olayda bir polis, genç bir adamla karşı karşıya gelmiş, genç adamla uzun süre mücadele eden ve onu yakalamaya çalışan polis silahını ateşleyip adamı vurmuştu. Baldwin de bu olayın ardından böyle bir mesaj paylaşmıştı.