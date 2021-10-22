Dünya Film setinde yönetmeni öldüren Alec Baldwinin yıllar önce attığı tweet şoke etti
AMERİKA

Film setinde yönetmeni öldüren Alec Baldwin'in yıllar önce attığı tweet şoke etti

'Rust' filminin setinde yanlışlıkla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne, yönetmen Joel Souza'nın da yaralanmasına neden olan dünyaca ünlü oyuncu Alec Baldwin'in 4 yıl önce Twitter'dan yaptığı paylaşım ortaya çıktı. Baldwin'in, "Birini haksız yere öldürmenin nasıl bir his olduğunu merak ediyorum" tweeti herkesi şaşkına çevirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Film setinde yönetmeni öldüren Alec Baldwinin yıllar önce attığı tweet şoke etti
Alec Baldwin

Dünyaca ünlü Hollywood oyuncusu Alec Baldwin, Rust isimli film için New Mexico’da çekimdeyken elindeki kurusıkı silahtan çıkan mermeiler 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’e isabet etti.

Santa Fe’de yaşanan olayda Hutchins yaşamını yitirdi. Western tarzı filmin çekimleri sırasında ateşlenen silah ayrıca yönetmen ve yazar Joel Souza’ya da isabet etti. Filmin çekimleri durdurulurken Souza’nın yaralandığı belirtildi.

Gözyaşlarına hakim olamayan ve sinir krizi geçiren Baldwin güçlükle sakinleştirildi.
Gözyaşlarına hakim olamayan ve sinir krizi geçiren Baldwin güçlükle sakinleştirildi.

13 yaşındaki torununa idam cezası verilen ünlü kanun kaçağı Rust’ı canlandıran Baldwin’in yaşananlardan sonra çekilen fotoğrafları ise dramı gözler önüne serdi.

HERKESİ ŞAŞKINA ÇEVİREN PAYLAŞIM

Görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne, yönetmen Joel Souza'nın da yaralanmasına neden olan ünlü oyuncu Alec Baldwin'in dört yıl önce yaptığı bir Twitter paylaşımı ortaya çıktı ve herkesi şoke etti.

Alec Baldwin'in, 2017 yılında sosyal medya hesabından "Birini haksız yere öldürmenin nasıl bir his olduğunu merak ediyorum" mesajını paylaştığı ortaya çıktı.

Alec Baldwin'in 2017'de yaptığı paylaşım...
Alec Baldwin'in 2017'de yaptığı paylaşım...

POLİS, GENÇ ADAMI VURMUŞTU

63 yaşındaki yedi çocuk babası Baldwin, bu mesajı ABD'de yaşanan bir olay üzerine paylaşmıştı. California'da 22 Eylül 2017'de meydana gelen olayda bir polis, genç bir adamla karşı karşıya gelmiş, genç adamla uzun süre mücadele eden ve onu yakalamaya çalışan polis silahını ateşleyip adamı vurmuştu. Baldwin de bu olayın ardından böyle bir mesaj paylaşmıştı.


​Film setinde korkunç olay: ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin yanlışlıkla görüntü yönetmenini öldürdü
FOTOĞRAF 12
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Oscar'a aday gösterilen dünyaca ünlü oyuncu Alec Baldwin'in yeni filmi Rust'ın setinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. <br><br><br><br>
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<br>Baldwin filminin çekimleri sırasında kurusıkı tabancayı ateşledi ancak silahtan çıkan mermiler hem görüntü yönetmeni hem filmin yönetmenine isabet etti.
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Yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılırken, görüntü yönetmeni Halyna Hutchins (42) hayatını kaybetti. Filmin senaristi ve yönetmeni Joel Souza (48) ise yaralandı. Souza'nın sağlık durumu hakkında açıklama yapılmadı.<br>
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The Santa Fe New Mexican adlı yerel bir gazete, Baldwin'in polis sorgusu sonrası görüntüsünü yayınladı.
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<br>Baldwin'in perişan halde olduğunu gösteren karelere yer veren gazete, Baldwin'e herhangi bir suçlama yöneltilmediğini belirtti.
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<br>Baldwin, olay sonrası ağlarken böyle görüntülendi.<br><br>
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Yetkililerden yapılan ilk açıklamaya göre olayın kaza olduğu düşüncesi ağırlık kazandı. Ancak polis, soruşturmanın devam ettiğini ve olayın tüm yönleriyle incelendiğini açıkladı. <br><br>
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Yaşanan olay sonrası yapım şirketi film çekiminin durdurulduğunu duyurdu. <br><br>
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Baldwin, kazadan saatler önce setten bu paylaşımı yapmıştı.<br>
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Olay sonrası, çekimlerin yapıldığı ve kazanın meydana geldiği kilise, polis tarafından çembere alındı.<br><br>
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​Film setinde korkunç olay: ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin yanlışlıkla görüntü yönetmenini öldürdü
Amerikalı aktör Alec Baldwin, yeni filmi Rust'ın çekimleri sırasında polisin ifadesine göre 'kurusıkı silahla' görüntü yönetmenini öldürdü, filmin yönetmenini de yaraladı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, talihsiz anda çekim kameralarının kayıtta olduğu belirtildi. Baldwin'in polis sorgusundan sonra perişan halde olduğunu gösteren fotoğrafları yayınlandı.



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