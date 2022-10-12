Dünya Holokost anıtında dans eden Alman siyasetçi kriz çıkardı
AVRUPA

Holokost anıtında dans eden Alman siyasetçi kriz çıkardı

İsrail’in Berlin Büyükelçisi Ron Prosor, Almanya’da aşığı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) üyesinin, başkent Berlin’deki Holokost anıtı üzerinde kollarını açarak fotoğraf çektirmesine tepki gösterdi. Büyükelçi Prosor, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, aşırı sağcı siyasetçi Holger Winterstein’ın, Holokost anıtında bulunan taş bloklardan birinin üzerinde kollarını açarak verdiği pozu paylaşarak siyasetçiye tepki gösterdi.

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Haber Merkezi Diğer
Holokost anıtında dans eden Alman siyasetçi kriz çıkardı
Almanya

İsrail’in Berlin Büyükelçisi Ron Prosor, Almanya’da aşığı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) üyesinin, başkent Berlin’deki Holokost anıtı üzerinde kollarını açarak fotoğraf çektirmesine tepki gösterdi. Büyükelçi Prosor, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, aşırı sağcı siyasetçi Holger Winterstein’ın, Holokost anıtında bulunan taş bloklardan birinin üzerinde kollarını açarak verdiği pozu paylaşarak siyasetçiye tepki gösterdi.

Prosor, Winterstein’ın “dans ederek kendisine ve partisine utanç getirdiğini”, Holokost’ta hayatını kaybedenlerin asla unutulmayacağını belirtti.

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, fotoğrafı “tiksindirici” bulduğunu ve “özellikle parlamento için utanç verici olduğunu” vurguladı.

Alman basını, aşırı sağcı siyasetçinin fotoğrafının AfD’nin hafta sonu düzenlediği gösterilerin ardından çekildiğini aktardı.

AfD’den yapılan açıklamada, Winterstein’ın “son derece saygısız” davranışı için harekete geçileceği bildirildi.

Almanya’da 2021 meclis seçimlerinde AfD, oyların yüzde 10,3’ünü alarak 5’inci parti olmuştu.

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Holokost anıtında dans eden Alman siyasetçi kriz çıkardı
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Holokost anıtında dans eden Alman siyasetçi kriz çıkardı

İsrail’in Berlin Büyükelçisi Ron Prosor, Almanya’da aşığı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) üyesinin, başkent Berlin’deki Holokost anıtı üzerinde kollarını açarak fotoğraf çektirmesine tepki gösterdi. Büyükelçi Prosor, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, aşırı sağcı siyasetçi Holger Winterstein’ın, Holokost anıtında bulunan taş bloklardan birinin üzerinde kollarını açarak verdiği pozu paylaşarak siyasetçiye tepki gösterdi.
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