Rusya'nın uyguladığı gaz kesintisi yaptırımı Almanya'yı derinden etkilemeye devam ediyor. Pahalı enerji ve gıda, ülkede enflasyonu yaklaşık 50 yılın en yüksek seviyesine ulaştırdı.

ENFLASYON 50 YILIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Temmuzda yüzde 7,5 olan yıllık enflasyon, ağustosta yeniden yüzde 7,9'a çıkarak, ilk petrol krizinin yaşandığı 1973-1974 kışından bu yana görülen en yüksek seviyesindeki seyrini sürdürüyor. Almanya'da enflasyon, Mayıs 2022’de yine yüzde 7,9 olarak kayıtlara geçmişti.

ALMANLAR HAYAT PAHALILIĞINI PROTESTO EDİYOR

Ülkede artan fiyatlar ve hayat pahalılığı protestolara neden oluyor. Geçtiğimiz günlerde pahalılığa tepki gösteren Almanlar, Köln kentinde miting ve yürüyüş düzenledi.

TÜRK VATANDAŞI GENÇLERE SESLENDİ

Yaşanan kötü gidişata rağmen ülkeye göçü özendirmeye çalışan kesime bir Türk vatandaşından tepki geldi. Çektiği videoda tren istasyonunda uyuyan insanları göstererek Türkiye'den gitmek isteyen gençlere seslenen Türk vatandaşı şu ifadeleri kullandı:

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"Buraya çok gelmek istiyorsunuz ya hani Almanya cennet cennet. İşte bak böyle. Tren istasyonunun orada yani uyuyan insanları görüyorsunuz. Bunlar sadece bir tanesi. Bu Türkiye'deki gençlere söylüyorum. Çok gelmek istiyorlar ya hepiniz gelin buraya. İşte bak gördüğünüz gibi o köşe, o köşe hepsi dolu. Bir tanesi burada uyuyor görüyorsun değil mi?

"SİZ NİYE ŞİKAYET EDİYORSUNUZ?"

Çok gelmek istiyorsunuz ya, buralarda her taraf idrar, pislik. Almanya çok zengin, 10 milyon avro maaş veriyor, 50 milyon avro bilmem ne siz niye şikayet ediyorsunuz? Hepiniz anlatıyorsunuz, gelin görün."

OYNAT 00:59 Almanya'dan gençlere seslenen Türk vatandaşı bu görüntülerle isyan etti: Çok gelmek istiyorsunuz ya gelin görün Almanya'da yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı artarak devam ederken ülkeye gitmek isteyen gençlere bir Türk vatandaşından tepki geldi. Çektiği videoda tren istasyonunda uyuyan insanları göstererek Almanya'ya gitmek isteyen gençlere seslenen Türk vatandaşı, 'Tren istasyonunun orada uyuyan insanları görüyorsunuz. Siz niye şikayet ediyorsunuz? Hepiniz anlatıyorsunuz. Gelin, görün' dedi. BiP'te paylaş

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