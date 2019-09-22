Dünya Hong Kongda sular durulmuyor Çin bayrağı yakıldı
ASYA

Hong Kong'da sular durulmuyor: Çin bayrağı yakıldı

Hükümet karşıtı protestolar sırasında polis, göstericilere biber gazı ile müdahale etti. Göstericilerden bir grup, hükümet binasından indirdikleri Çin bayrağını yaktı.

Haber Merkezi AA
Hong Kong
Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde hükümet karşıtı protestolar sırasında polis, göstericilere biber gazı ile müdahale etti.

Tuen Mun bölgesinde binlerce göstericinin katıldığı protestolar sırasında bir grup, hükümet binasından indirdikleri Çin bayrağını yakarken bir grup da tren istasyonuna molotof kokteyl attı.

Polis, Tuen Mun tren istasyonunda raylara zarar veren göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

Reuters
  • Gösteriler sırasında çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi, 1 Ekim Çin Ulusal Bayramı'nda geleneksel havai fişek gösterisinin "kamu güvenliği dikkate alınarak" iptal edildiğini açıklamıştı.

Reuters
Hong Kong'da sular durulmuyor.

Hong Kong'da protestolar sürüyor

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki protestoların hedefindeki iade tasarısı yerel meclise nisan ayında sunulmuş ancak protestolar üzerine Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam temmuzda tasarının "öldüğünü" açıklamıştı.

"Tasarı öldü" açıklamasına rağmen devam eden gösterilerin ardından Baş Yönetici Lam, 4 Eylül'de tasarının geri çekileceğini belirterek, "Hükümet, halkın endişelerini yatıştırmak için tasarıyı resmi olarak geri çekecek." ifadesini kullanmıştı.

Reuters
  • Protestocular, tasarının geri çekilmesinin yanı sıra eylemcilere yönelik polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız bir komisyon kurulması, tutuklanan protestoculara af çıkarılması, protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesi ve siyasi reformların yeniden başlatılmasını talep ediyor.

Protestolar, zaman zaman göstericiler ile polis ya da karşıt görüşlü göstericiler arasında çatışmalara sahne oluyor.

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