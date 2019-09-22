Ekonomi İstanbul havalimanları yazın 28 milyon yolcuyu misafir etti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İstanbul havalimanları yazın 28 milyon yolcuyu misafir etti

İstanbul'daki havalimanları haziran, temmuz ve ağustosta 28 milyon 728 bin 812 yolcuyu ağırladı. Uçuş yoğunluğu hızla artan İstanbul Havalimanı, bu yaz, geçen senenin aynı döneminde Atatürk Havalimanı'nın ağırladığı yolcu sayısını geçti.

Haber Merkezi AA
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, İstanbul havalimanlarında, bu yaz döneminde misafir edilen yolcu ile icra edilen uçuş açısından geçen senenin yaz dönemini geçti.

Geçen yılın haziran, temmuz ve ağustos aylarında Atatürk Havalimanı'nda (AHL) 18 milyon 822 bin 286 yolcu misafir edildi.

  • Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanında, aynı dönemde 9 milyon 468 bin 936 yolcu ağırlandı.

Geçen yaz, İstanbul'da faaliyet gösteren iki havalimanından 28 milyon 291 bin 222 yolcunun seyahat ettiği hesaplandı.

İstanbul Havalimanı'ndan 18 milyon yolcu seyahat etti

Bu yaz, İstanbul Havalimanı'ndan icra edilen seferlerle 18 milyon 916 bin 703 yolcu seyahat etti.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan, 2019'un haziran, temmuz ve ağustos ayında, 9 milyon 812 bin 109 yolcunun hizmet aldığı belirlendi.

İstanbul'daki havalimanları haziran, temmuz ve ağustosta 28 milyon 728 bin 812 yolcuyu ağırlarken, geçen yılın aynı dönemine göre misafir edilen yolcu sayısı 437 bin 590 kişi arttı.

  • Uçuş yoğunluğu hızla artan İstanbul Havalimanı, bu yaz, geçen senenin aynı döneminde Atatürk Havalimanı'nın ağırladığı yolcu sayısını geçti.

Atatürk Havalimanı, geçen yılın yaz döneminde iç ve dış hatta 18 milyon 822 bin 286 yolcuyu ağırlamıştı.

6 Nisan'dan itibaren tam kapasiteye geçilen İstanbul Havalimanı, yaz döneminde 18 milyon 916 bin 703 yolcuya hizmet verdi. İki havalimanı arasında, yaz döneminde ağırlanan yolcu farkı 94 bin 417 kişi olarak belirlendi.

İstanbul'da 191 bin sefer yapıldı

6 Nisan'dan itibaren sadece özel ve kargo uçuşlarının yapılabildiği Atatürk Havalimanı'nda, haziran-ağustos döneminde 8 bin 453 sefer düzenlendi.

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Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanından, bu yaz 64 bin 135 iç ve dış hat seferi icra edildi.

  • Nisan ayından bu yana tam kapasite hizmet veren İstanbul Havalimanı'nda, haziran-ağustos döneminde 118 bin 440 sefer yapıldı.

Böylece, bu yaz, İstanbul'daki tüm havalimanlarından icra edilen sefer sayısı 191 bin 28 olarak hesaplandı.

Geçen yaz, İstanbul'daki havalimanlarından iç ve dış hatta toplam 188 bin 179 sefer yapılmıştı.

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