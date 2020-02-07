Hristiyan anti-Balaka liderler mahkum edildi: Hayat boyu zorla çalışma cezasına çarptırıldılar

Dünya

Türkiye ültimatom verdi: M4-M5 karayollarının güvenliğini TSK sağlayabilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 şehit verilen rejim saldırısına ilişkin söylediği, "Bu saldırı Suriye'de yeni bir dönemin miladıdır" sözlerinin yankıları sürüyor. Türkiye'den gelen ültimatomun ardından İdlib'de bundan sonra sürecin nasıl işleyeceği ise merak konusu. Rusya ve Esed'in Soçi sürecine dönüşünün muhtemel olduğunu belirten uzmanlar, "Bundan sonraki süreçte rejim güçleri gözlem noktalarının gerisine çekilirken, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de M4-M5 karayolunun güvenliğini tek başına sağlayabileceğini söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.