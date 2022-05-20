İdamına saatler kala son arzusu mahkeme heyetini şaşırttı

ABD'nin Georgia eyaletinde yaşayan 68 yaşındaki Virgil Delano Presnell, 4 Mayıs 1976 yılında Atlanta'nın hemen dışındaki Cobb County'de okuldan eve dönen 8 ile 10 yaşlarındaki iki kız arkadaştan birinin ölümüne sebep oldu. Diğerini de kaçırdıktan sonra istismar ederek öldürdü. Küçük kızı arabasının bagajına kilitleyip yola çıkan Presnell, lastiği patlayınca geri döndü ve küçük kız çocuğunun cesedini ormanlık alana attı. Olayın peşine düşen polisler onu yakaladıklarında, ilk önce suçunu inkar etti ancak daha fazla kaçamayacağını anladığında çareyi itiraf etmekte buldu.

46 yıl önce adam öldürme, adam kaçırma ve tecavüz gibi suçlardan hüküm giyen Presnell, ölüm cezasına çarptırıldı ancak karar 1992 yılında bozuldu. 1999 yılında idamına yeniden karar verilen adamın bu ay içerisinde ise infazının gerçekleşmesi bekleniyordu. Tüm hazırlıklar yapılmıştı. Öyle ki idamına sayılı saatler kala son yemeğini bile seçti. Ancak tam da o sırada yeni bir gelişme yaşandı.

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Toplam 76 kişi idam edildi

ABD Yüksek Mahkemesi'nin ölüm cezasını yeniden yürürlüğe koymasından bu yana Georgia eyaletinde 75 erkek ve 1 kadın idam edildi. İdam kararı ertelenmeseydi Virgil Delano Presnell bu yıl Georgia eyaletinde idam edilen ilk ve ülke çapında ise yedinci kişi olacaktı.

Son isteği şaşırttı

68 yaşındaki adam zehirli iğne ile idamına saatler kala son yemeğini seçti. Önce 4 hamburger, 4 tabak patates kızartması, 2 vanilyalı milkshake isteyen adam, ardından da 4 kutu gazlı içecek, 8 parça tavuk, patates salatası ve vanilyalı dondurma siparişinde bulundu.

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