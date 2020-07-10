AB ile ABD'nin idam cezası çıkmazı

Dünyanın güç haritası değişiyor: Arktik bölgesinde küresel güçler sessiz bir savaş veriyor

Dünya gündeminin bugüne kadar merkezinde yer almayan ancak büyük devletlerin sessiz bir egemenlik savaşı verdiği bir bölge var: Arktik bölgesi... Dünya petrol rezervinin yüzde 6'lık, doğalgaz rezervinin de yüzde 25'lik kısmına sahip ev sahipliği yapan bu bölge için büyük devletler halihazırda kılıçlarını çekti bile. Peki böylesine önem arz eden bölgenin üzerinde hangi aktörler hakimiyet mücadelesi veriyor? Çatışma Hattı'nın perde arkasına gelin birlikte bakalım...

