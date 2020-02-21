İDDEF: Çalışmalarımızı yerinde inceledik talebe ve hocalarımızla buluştuk

İDDEF İcra Kurulu Başkanı Mehmet Turan, heyetteki hocaların talebelerle bir araya geldiği programda yaptığı konuşmada, “Medreselerimiz ehl-i sünnet vel cemaat çizgisinde yüzde yüz itikada sahip bir müessese olarak hizmet vermeye devam ediyor. Medreselerimiz Etiyopya devleti tarafından resmi izinlere sahip şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Hedefimiz özellikle İslami hassasiyetin kuvvetli olduğu ama imkanların çok zayıf olduğu bölgeleri seçerek oralarda merkezi nüfusumuzu hissettirecek şekilde yetiştirdiğimiz hocalarımıza bu bölgelerde görev vermektir. İDDEF’in çalışmalarını yerinde incelemek, talebelerimizle buluşmak için Etiyopya’ya birlikte geldiğimiz hocalarımıza ve hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyerek, Rabbim attığımız her adımı hac umre sevabı ihsan eylesin duasında bulunuyorum” dedi.

İDDEF'in Etiyopya'daki medreseleri.

‘Hizmetler Hakkıyla Yerine Ulaşıyor, Allah Razı Olsun”

Heyette bulunan Çatalca Vaizi ve İsmailağa Kur’an Kursları Başkanvekili Masum Vanlıoğlu ise yaptığı açıklamada, “Etiyopya ve o günkü ismiyle Habeşistan bizim rüyalarımızın ülkesi, sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa’nın (S.A.V.) muhteşem müezzini Bilal-i Habeşi’nin (R.A.) ülkesi, Mekke’de Müslümanların sıkıntıya girdiği, Mekkeli müşriklerin kendilerine ambargo uyguladığı dönemde Mekke Müslümanlarını bağırlarına basan Necaşi diğer adıyla Ashame’nin (R.A.) ülkesidir. Bizler buradaki kardeşlerimizi ziyaret ederek onlara gerçekten onların kardeşi olduğunu göstermek durumundayız. Buralara destek olan, buralarda kuyu açan, buralarda medrese yaptıran, cami yaptıran ve buralarda okuyan öğrencilere destek olan kardeşlerime sesleniyorum. Gerçekten İDDEF marifetiyle, İDDEF’in delaletiyle yapmış olduğunuz bu hizmetler, ben gördüm ki hakkıyla yerine ulaşıyor. Sizin bunlara devam etmeniz, bizim de bunları desteklememiz, buradaki genç güzel Bilal-i Habeşi torunlarına istikbalde gerçekten Ümmet-i Muhammed’e ciddi manada hizmet edebilmeleri yolunda çok önemli katkılar sağlayacaktır. İDDEF’e, çalışanlarına ve hayırseverlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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İDDEF'in Etiyopya'daki medreseleri.

İDDEF'in Etiyopya'daki medreseleri.

İDDEF'in Etiyopya'daki medreseleri.

İDDEF'in Etiyopya'daki medreseleri.

İDDEF'in Etiyopya'daki medreseleri.