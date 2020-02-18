Dünya İdlib konusunda ikinci gün Türk ve Rus heyetler görüşmeye başladı
ORTADOĞU

İdlib konusunda ikinci gün: Türk ve Rus heyetler görüşmeye başladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı binasında yerel saat ile 10.00’da basına kapalı başlayan görüşmelere diplomatlar, askeri yetkililer ve istihbarat yetkilileri katılıyor.

Haber Merkezi AA
Türk ve Rus heyetlerinin İdlib konusunda ikinci gün görüşmeleri başladı.
Türk ve Rus heyetlerinin İdlib konusunda ikinci gün görüşmeleri başladı.

Türk ve Rus heyetlerinin Suriye’nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki durumu ele almak amacıyla Moskova'da yaptığı görüşmeler ikinci gününde devam ediyor.

  • Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Rus heyetine ise Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sergey Verşinin ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Aleksandr Lavrentyev başkanlık ediyor.

Türk ve Rus karma heyetleri dün İdlib konusunda Moskova’da görüşmeler yapmıştı.

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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, toplantıda Türk heyeti, sahada gerginliğin süratle azaltılması ve insani durumun daha fazla kötüleşmesinin önüne geçilmesi gereğini vurgulamıştı.

Ayrıca görüşmede İdlib’de Soçi mutabakatı kapsamında varılan mutabakatların tam olarak uygulanması ve ihlallerin engellenmesi amacıyla alınabilecek önlemler istişare edilmişti.

Görüşmelere bugün devam edileceği bildirilmişti.

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