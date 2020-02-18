İdlib konusunda ikinci gün: Türk ve Rus heyetler görüşmeye başladı

Suriyeli babadan acı yakarış: Çocuklarım soğuktan ölmesin diye dileniyorum

Suriye'de Esad rejimi ve Rus savaş uçakları sivilleri hedef almaya devam ederken, bölgeden ayrılan halk zorlu hayat şartlarında yaşam mücadelesi veriyor. Suriyeli bir babanın yürek sızlatan yakarışı ise bu yaşamı gözler önüne seriyor. Suriyeli baba, “Soba istiyoruz. Diyeceksin dileniyor, evet kardeşim dileniyorum çocuklarım soğuktan ölmesin diye dileniyorum, 60 yaşındaki hasta anam ölmesin diye dileniyorum. Varil bombaları altında ölmeyen çocuklarım, soğuktan donarak ölecek diye korkuyorum' dedi.