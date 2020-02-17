Dünya Moskovada kritik zirve Yeni bir ateşkes hattı üzerinde uzlaşı sağlanabilir
ORTADOĞU

Moskova'da kritik zirve: Yeni bir ateşkes hattı üzerinde uzlaşı sağlanabilir

Esed rejimi güçlerinin İdlib'e yönelik saldırıları devam ederken, Türk ve Rus heyetleri bugün Moskova'da bir araya gelecek. Zirveden çıkacak sonucun sadece İdlib'deki gelişmeleri değil, Türkiye-Rusya ilişkilerinin geleceğini belirleyecek olması nedeniyle oldukça kritik görülüyor. Geçtiğimiz süre zarfında tarafların birbirlerinin askeri kapasitelerini test ettiğine dikkat çeken uzmanlar, Rus ve Türk heyetlerinin yeni Soçi sınırları üzerinden ateşkes hattı kurabileceğini ifade ediyor.

Hasan Hız Yeni Şafak
TSK son günlerde İdlib'e büyük askeri tahkimat gerçekleştirdi.
TSK son günlerde İdlib'e büyük askeri tahkimat gerçekleştirdi.

Rusya ve Esed rejimi güçlerinin İdlib'e yönelik saldırılarının ardından bölgedeki askeri gerilimin had safhaya ulaştığı bir süreç yaşanıyor.

Rus ve Türk heyetlerinin Ankara'da gerçekleştirdiği müzakerelerden bir sonuç alınamamıştı. Bu süreç zarfında rejim güçlerinin İdlib'e yönelik saldırıları şiddetlenirken, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin büyük tahkimatlar yaptığı görüldü.

Heyetlerin bu defa müzakere adresi Moskova. Dışişleri Bakanlığı öncülüğündeki heyet bugün Moskova'ya gidecek ve heyette Milli Savunma Bakanlığı ile istihbarattan üst düzey yetkililer bulunacak.

Yeni Şafak herkesin merak ettiği "Moskova'daki zirveden nasıl bir tablo ortaya çıkacak?" sorusunu ORSAM Suriye Koordinatörü Oytun Orhan'la konuştu.

Türkiye ile Rusya işbirliğinin Suriye'yi aşan boyutlarının olduğunu hatırlatan Orhan, iki ülkenin de işbirliği alanlarını riske etmeyeceğini belirtti.

İdlib sahasında Türk ve Rus askerlerinin mevcudiyetine vurgu yapan Orhan, "Herhangi bir gerginlik iki tarafın da zararına yol açacak sonuçlara yol açacaktır. Taraflar şu anda birbirlerinin askeri kapasitesini test ediyor. Karşı tarafın kararlılığını anlamaya çalışıyor. Güç yolu ile müzakerenin ertesinde diplomatik bir anlaşmanın mümkün olduğunu düşünüyorum" dedi.

Harita: Suriye Gündemi.

"Müzakerelerden elde edilebilecek olası sonuçlar neler olabilir?" sorusuna yanıt veren Orhan şu ifadelere yer verdi:

  • "Yeni Soçi sınırlarının belirlenmesi konusunda bir uzlaşı sağlanabilir. Mevcut sınırlar M4 karayolunun Türkiye ve muhalifler tarafında kaldığı ve M5'in de doğu sınırlarını teşkil ettiği yeni bir ateşkes hattı oluşturulabilir. Bu kapsamda Türk gözlem noktalarının yerleri de güncellenebilir. Burada kurulacak hattı 'kalıcı bir ateşkes hattı' olması muhtemeldir. Kontrolü muhaliflerde ve denetimi Türkiye'de olacak güvenli bölge konusunda bir anlaşma söz konusu olabilir. Uçuşa yasak bölgenin olduğu ve tamamen Türkiye'nin denetimindeki bölge geçmişten daha farklı olacaktır. Çünkü Türkiye'nin gözlem noktaları ile bulunduğu değil, büyük askeri yığınağı ile doğrudan kontrol ettiği bir bölge olacaktır. Aynı zamanda hava sahası da rejime kapalı olacağı için daha kalıcı bir ateşkes mümkün olabilir. Burada Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı benzeri bir bölge kurulması hedeflenebilir."

TÜRKİYE İLE RUSYA İLİŞKİLERİNİ ETKİLER

İdlib'de Türkiye ve Rusya işbirliğinin çok kırılgan bir zeminde olduğunu hatırlatan Orhan, TSK konvoylarına yönelik saldırıların büyük bir çatışma riskini beraberinde getirdiğine vurgu yapıyor.

Türkiye ve Rusya'nın bir tarafta güç yolunu denerken, diğer tarafta da masada çıkış yolu aradığını belirten Orhan, "İki ülke arasında yeni bir anlaşma beklentisi hakim. İdlib'de yeni sınırlar üzerinde anlaşılamaması sadece Suriye'deki işbirliğini değil, diğer alanları da olumsuz etkileyebilir. Bu gerilimin S-400'den tutun da nükleer enerji ve hatta ikili ticareti etkileyecek yansımaları olabilir" diye konuştu.

Ankara'da Rus ve Türk heyetleri bir araya gelmişti.

Türkiye ve Rusya'nın ekonomik ve güçlü ticari işbirliği nedeniyle gerilimin kontrol dışına çıkmasına izin vermek istemeyeceğini belirten Orhan, şöyle devam etti:

  • "Aksi bir durumda sahada tarafların ciddi şekilde zarar verme imkanını barındırıyor. Rusya halihazırda hava gücüyle önemli bir üstünlüğe sahip. Türkiye de son haftalarda yaptığı yığınaklarla bölgeye çok sayıda asker sevk etti. Bütün ağır silahlar, tanklar ve zırhlı araçlar bölgeye intikal etti. Yine Esed rejimine ait iki helikopter düşürdü ve TSK'nın rejimin hava gücüne karşı tedbir almaya başladığı görülüyor."

İdlib'e saldıran Esed rejimi güçlerine Türkiye'den son uyarı
OYNAT 00:00
İdlib'e saldıran Esed rejimi güçlerine Türkiye'den son uyarı
Esed rejimi güçlerinin İdlib'e yönelik saldırılarına devam ediyor. Türkiye'den son uyarı yapıldı: Rejim geri çekilmezse, Türkiye bu işi bizzat yapmak mecburiyetinde kalacaktır.
81 ilde 6 gün sürecek

81 ilde 6 gün sürecek

​Pakdemirli açıkladı: Bakanlık seferberliğe başlıyor.
21,5 milyar TL fazla verdi

21,5 milyar TL fazla verdi

​Ocak ayı bütçe dengesi verileri açıklandı.
Yeni bir ateşkeshattı kurulabilir

Yeni bir ateşkes
hattı kurulabilir

​Türk-Rus heyetleri Moskova'da bir araya geliyor.
5 yıl sonra<br>evladıyla kucaklaştı

5 yıl sonra
evladıyla kucaklaştı

HDP önündeki bir anne daha evladına kavuştu.
İyi Parti'de <br>bir istifa daha!

İyi Parti'de
bir istifa daha!

Gerekçeleri arasında Ekrem İmamoğlu da var!
İki zorunluluk<br>birden geliyor

İki zorunluluk
birden geliyor

​İkinci el araç ilanlarına yönelik düzenleme yolda.

Yerli otoya<br>tasarım övgüsü

Yerli otoya
tasarım övgüsü

​İtalyan ünlü isim aracın tasarımını değerlendirdi.

3 bankaya<br>para cezası

3 bankaya
para cezası

​Yoğun şikayet üzerine bakanlık harekete geçti.
Hapis<br>cezası getirilsin

Hapis
cezası getirilsin

50 markada tağşiş çıkınca üreticiler isyan etti.
Tatil kabusa dönüştü

Tatil kabusa dönüştü

Koronavirüs geceliği 3 bin dolarlık lüks gemi turuna çıkan tatilcilerin seyahatlerini kabusa çevirdi.
13 ile yağış uyarısı

13 ile yağış uyarısı

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
1771'e yükseldi

1771'e yükseldi

​Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 105 kişi hayatını kaybetti.
Kar kalınlığı<br>6 metreyi geçti

Kar kalınlığı
6 metreyi geçti

Yoğun kar sonrası ortaya çıkan görüntü şaşırtıyor.
Bardak fırlatıp<br>masaları devirdi

Bardak fırlatıp
masaları devirdi

Kadın müşteri kafede ortalığı birbirine kattı.
Bileti kesildi

Bileti kesildi

İddialı sözler söyledi, hiçbirini yerine getiremedi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.