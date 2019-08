İdlib'e bir günde 1400 bomba

Rusya ve İran destekli Esed güçleri Hama ve İdlib kırsalında katliam yapmaya devam ediyor. Rejim ve destekçilerinin 26 Nisan’da başlattığı son saldırı dalgası kapsamında 520 bin sivil yaşadığı bölgeleri terk ederek sınır hattına göç etti. Yeni Şafak’a konuşan Vatan Cephesi Sözcüsü Naci Mustafa, saldırıların boyutlarını gözler önüne serdi.

2 BİN 303 KİŞİ YARALANDI

Çatışmaların Sukeyk, Abidin, Medeye, Morek ve Secne cephelerinde yoğunlaştığını belirten Mustafa, muhalif bölgelerin günde bin 400 bomba ile vurulduğunu söyledi. Son saldırılara dair bilgi veren Suriye Sivil Savunma Merkezi Koordinatörü Raid Salih ise, son 4 aylık dilimde 916 sivilin öldürüldüğünü, 2 bin 303 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Raid Salih, bombardımanın Eriha, Maaret el Numan, Han Şeyhun, Dayr Şarki, Cisr el Şugur, Cercenaz, Has, Kefrenbol hattında yoğunlaştığını anlattı.

RUS KOMUTANLAR YÖNETİYOR

İdlib-Hama operasyonunun Hımeymim’de bulunan Rus komutanlar tarafından yönetildiğini kaydeden Naci Mustafa, “Vurulan bombardıman uçağından kurtulan pilot esir alındı. Pilot sorgusunda ‘kara ve hava saldırı strateji ve taktiklerini Rus komutanlar hazırlıyordu’ itirafında bulundu. Şu an Rus paramiliter güçleri Wagner Tugayı ile Rus Özel Kuvvet birimi bize karşı savaşıyor. Esed askerleri ve İran destekli militanlar Rus planının uygulayıcısı durumunda” dedi.

CEPHEYİ TERK ETMİYORUZ

“İdlib ve Hama cephelerinde olağanüstü direniş destanı yazdık” diyen Mustafa, şöyle devam etti: “Sığınacak son taş kalana kadar cephe hattını terk etmiyoruz. Tarihi ve imani bir sorumluluk bilinci ile savaşıyoruz. Rusya tüm anlaşmalara ihanet ederek halkımızı katlediyor. Cephe hattında yaşanan her başarısızlığa cephe gerisinde büyük katliamlarla cevap veriyor. Suriyeli direniş güçleri şu an dünyanın süper gücü ile savaşıyor. Sıcak mevzilerde her metreyi bombalayan, vakum, fosfor, klor farkı gözetmeksizin her katliam silahını üzerimizde deneyen bir ülke ile savaşıyoruz.”

RUSYA GÜNDE 300 NOKTAYI VURUYOR

“Rus uçakları cephe ardı ve sıcak noktaları günlük ortalama 300 füze ile vuruyor. Rejim ise 150 ila 170 arası hava saldırısı düzenliyor. Karadan atılan füze, havan ortalaması ise bin 50 ila bin 100 arasında değişiyor. Şu an yaşanan katliamı görmemekte ısrar eden dünya kamuoyuna rağmen savaşmaktan, halkımızı, vatanımızı savunmaktan vazgeçmeyeceğiz.”

916 sivil katledildi

Suriye Sivil Savunma Merkezi Genel Koordinatörü Raid Salih de, son 4 aylık saldırılarda büyük çaplı katliam yaşandığını kaydetti. Rusya’nın hiçbir canlıya hayat hakkı tanımadan ilerleme kaydettiğini anlatan Salih, bölge genelinde 33 büyük çapta katliam yaşandığını belirtti. Salih, 218’i çocuk, 179’u kadın, 8’i sivil savunma çalışanı 916 sivilin öldürüldüğünü, 557’si çocuk, 27’si sivil savunma çalışanı 2 bin 303 kişinin yaralandığını anlattı. Salih’in verdiği bilgilere göre İdlib’e 338 yakıcı etkili roket, 555 deniz mayını, 3 bin 948 varil bombası, 9 bin 817 hava bombardımanı, 395 misket bombası, 33 bin 68 top atışı, 28 bin 343 roket atar füzesi ve 218 yerden yere roket ile saldırı düzenlendi. Salih, 26 Nisan - 17 Ağustos arasındaki saldırılarda , 26 pazar yeri, 5 elektrik santrali, 5 yakıt istasyonu, 7 kamp, 55 okul, 28 sivil savunma merkezi, 28 cami, 9 hastane, 5 bin 355 ev, bin 339 tarla, 775 ana yol, 11 fırının vurulduğunu da sözlerine ekledi.

900 bin kişi kaçış yolunda Rejim güçleri ve müttefiklerinin Han Şeyhun ilçesini özel hedef seçtiğini anlatan Mustafa, “Han Şeyhun’un düşmesi durumunda 600 binden fazla sivil kuşatma altında kalacak. Latamnia, Kefer Zeyta, Tamania, Seyyad, Sukeyk ve Türk Gözlem Üssü’nün yer aldığı Morek kuşatılmış olacak. Cephe genelinde açtıkları derinlikli koridorlarla savaş harici on binleri de cezalandırıyorlar. Bu tehlikeyi gören binlerce sivil kaçış yollarında. Şu an Han Şeyhun - İdlib yolu göç kervanları ile doldu. Sınıra sığınan sivil sayısı 900 bini aştı. Sınır boyunda kapasitesinin çok üzerinde bir yığılma var” ifadelerini kullandı.



