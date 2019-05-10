İdlib’e 72 saatte 3 bin 60 bomba

İran ve Rusya destekli Esed güçleri, İdlib’te katliama devam ediyor. Yerel Meclis kayıtlarına göre 3 milyon 400 bin sivilin yaşadığı İdlib kırsalı ve Hama’nın kuzeyinde, Esed birlikleri ile muhalif gruplar arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Esed güçleri 6 kritik noktada kontrol sağladı.

Özgür Suriye ordusu (ÖSO) bölge komutanlarından Ahmed Hamade, Esed ve Rus uçaklarının yalnızca salı ve çarşamba günü 430 hava saldırısı düzenlediğini söyledi. İdlib bölgesi ve Hama kırsalına son 72 saatte düşen bomba miktarının 3 bin 60 olduğunu aktaran Albay Hamade, “Cephe hattından daha çok cephe gerisini vuran Esed ve müttefikleri katlederek ilerliyor” dedi.

400 BİN SİVİL MAĞDUR

Ramazan olmasına rağmen başlayan saldırı dalgasının asli mağdurlarının, yaşadığı beldelerden sürülerek İdlib’e sığınan siviller olduğunu belirten Hamade, şu ana dek 400 bin sivilin bir kez daha yaşadığı bölgeyi terk etmeye mecbur bırakıldığını söyledi. Albay Hamade son gelişmelere dair şu bilgileri verdi: “Kefer Nebuze, Tel Havar, Kalat el Madig, El Musteriha, El Kerket, El Tuveyne 4 gün öncesinde başlayan kara saldırıları sonucu muhaliflerin kaybettiği beldeler oldu. Şu an Sahlel Gab’ın alt kısımlarında Misteriha, Sıhriyye gibi yerleşkelere saldırıyorlar.”

RUSYA REJİME ZAMAN KAZANDIRDI

“Astana ve Soçi süreçleri Rusya tarafından rejime zaman kazanma amaçlı kullanıldı. Son saldırılarla Astana Mutabakatı’nda yer alan maddeler alenen çiğnendi. Rusya Suriye’de diplomatik, siyasi çözüme inanmıyor. Tek hedefi askeri üstünlük sağlayarak ülkenin tek hakimi olmak. Bu amaç uğruna da hiçbir kural tanımadan başlattığı savaşta kapanması zor yaralar açtı. İdlib güneyi ve Hama kuzeyinde 11 hayati noktayı bombalarla harabeye çevirerek bir kez daha savaş suçu işledi. Kefrenbol, Kefer Nebuze, Habit, Kefer Zeyta ve Has’ta vurulan 5 hastane bu ihlalin en bariz örneklerinden.”

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TÜRK ÜSLERİNİ TEHDİT EDİYOR

Öte yandan rejim yanlısı kaynaklar, çatışmaların şiddetlendiği Hama ve İdlib kırsalında bazı Türk gözlem üslerinin taşındığını iddia etti. Komutan Hamade, devam eden çatışmaların Morek ve Şir Mağar gözlem noktaları arasında cereyan ettiğini ve herhangi bir taşınma işleminin yaşanmadığı bilgisini verdi. Albay Hamade, genişleyen çatışma alanının Türk gözlem üsleri için tehdit potansiyeli taşıdığını ve birkaç gün önce Şir Mağar’a yönelik provokatif saldırının da aynı kapsamda gerçekleştiğini anlattı.

Direnişimiz sürecek

ÖSO komutanı Ahmed Hamade şunları söyledi: “Şu an 3 ülkeye karşı savaş veriyoruz. Direniş azmimiz sürüyor. Ancak Rus hava gücü ve gelişmiş kara füzeleri savaşın seyrini yüzde 80 oranında etkiliyor. Korumaya çalıştığımız bölgeler yasaklı fosfor ve misket dahil onlarca füze ve toplarla vuruluyor. Biz her şeye rağmen bir çok tank, füze bataryası ve zırhlı araç imha ettik. Kalat el Madig ve Kefer Nebuze’de ölenler arasında İran destekli milisler ve Rus askerler de var. Silah ve cephane gücü açısından kıyas edilmez farka rağmen hatlarımızı savunmaya devam edeceğiz.”



400 bin sivili yerinden ettiler

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın, İdlib mutabakatının imzalandığı 17 Eylül 2018'den bu yana ateşkesi ihlal ederek düzenledikleri saldırılar neticesinde bölgeden yaklaşık 400 bin sivil göç etmek zorunda kaldı. Mahalli sivil toplum kuruluşlarından Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallac, "Esed rejimi ve destekçileri, saldırılarıyla 'İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nden 17 Eylül 2018'den itibaren 396 bin 480 sivil zorla göç ettirdi" dedi.

DÜNYA İdlib mutabakatına darbe