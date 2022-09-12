II. Elizabeth’in naaşı St. Giles Katedrali’ne getirildi

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in 8 Eylül’de Balmoral Kalesi’nde hayatını kaybetmesinin ardından naaşı Pazar günü Edinburgh kentindeki Holyrood Sarayı’na getirildi.

Bugün de Kraliçe’nin naaşı, yine aynı kentteki St. Giles Katedrali’ne taşındı. Burada, Kral III. Charles ve Konsort Kraliçe Camilla’nın katılımıyla ayin düzenlenecek.

DHA

Bugün de Kraliçe’nin naaşı, yine aynı kentteki St. Giles Katedrali’ne taşındı. Burada, Kral III. Charles ve Konsort Kraliçe Camilla’nın katılımıyla ayin düzenlenecek.

DHA

Burada, Kral III. Charles ve Konsort Kraliçe Camilla’nın katılımıyla ayin düzenlenecek.

DHA

NAAŞIN YARIN LONDRA’YA GİTMESİ BEKLENİYOR

İngiliz medyası, Kraliçe’nin naaşının yarın başkent Londra’daki Buckingham Sarayı’na getirileceğini duyurdu.

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DHA

İngiliz medyası, Kraliçe’nin naaşının yarın başkent Londra’daki Buckingham Sarayı’na getirileceğini duyurdu.

DHA

Bu sırada Kral III. Charles ve Konsort Kraliçe Camilla, Kuzey İrlanda’yı ziyaret edecek. Kraliçe Elizabeth’in cenaze töreni ise 19 Eylül Pazartesi günü yapılacak.