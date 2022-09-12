Dünya II Elizabethin naaşı St Giles Katedraline getirildi
AVRUPA

II. Elizabeth’in naaşı St. Giles Katedrali’ne getirildi

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in naaşı, Holyrood Sarayı’ndan St. Giles Katedrali’ne resmi törenle getirildi. Burada, Kral III. Charles ve Konsort Kraliçe Camilla'nın katılımıyla Kraliçe Elizabeth için ayin düzenlenecek.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
II. Elizabeth’in naaşı St. Giles Katedrali’ne getirildi
Kraliçe Elizabeth’in cenaze töreni ise 19 Eylül Pazartesi günü yapılacak.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in 8 Eylül’de Balmoral Kalesi’nde hayatını kaybetmesinin ardından naaşı Pazar günü Edinburgh kentindeki Holyrood Sarayı’na getirildi.

Bugün de Kraliçe’nin naaşı, yine aynı kentteki St. Giles Katedrali’ne taşındı. Burada, Kral III. Charles ve Konsort Kraliçe Camilla’nın katılımıyla ayin düzenlenecek.

DHA

Bugün de Kraliçe’nin naaşı, yine aynı kentteki St. Giles Katedrali’ne taşındı. Burada, Kral III. Charles ve Konsort Kraliçe Camilla’nın katılımıyla ayin düzenlenecek.

DHA

Burada, Kral III. Charles ve Konsort Kraliçe Camilla’nın katılımıyla ayin düzenlenecek.

DHA

NAAŞIN YARIN LONDRA’YA GİTMESİ BEKLENİYOR

İngiliz medyası, Kraliçe’nin naaşının yarın başkent Londra’daki Buckingham Sarayı’na getirileceğini duyurdu.

DHA

İngiliz medyası, Kraliçe’nin naaşının yarın başkent Londra’daki Buckingham Sarayı’na getirileceğini duyurdu.

DHA

Bu sırada Kral III. Charles ve Konsort Kraliçe Camilla, Kuzey İrlanda’yı ziyaret edecek. Kraliçe Elizabeth’in cenaze töreni ise 19 Eylül Pazartesi günü yapılacak.

Sürpriz mi geliyor?

Sürpriz mi geliyor?

​TOGG'dan merak uyandıran paylaşım.
Türkiyede bir ilk

Türkiye'de bir ilk

​Türk mühendisler tasarladı: Bir benzeri daha yok.
İtalyan basını yazdı: Yunanistan Türkiyenin olağanüstü jeopolitik yükselişinden korkuyor

​Cüneyt Özdemir 'yalan muhalefeti'ne sert çıktı

Vurgun yapan firari iş adamı Erol Aksoy davasında yeni gelişme.

Kremlin'den 'yeni operasyon' açıklaması

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.