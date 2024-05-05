İİT 15. Zirvesi'nde Filistin'e destek: Türkiye'nin önerisi karara eklendi

Diplomatik kaynaklar, 4-5 Mayıs'ta Gambiya'nın başkenti Banjul'da yapılan İİT 15. Zirvesi'ne ilişkin bilgi paylaştı.
23 Mart 2022'de Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılan İİT Dışişleri Bakanları Konseyi'nde, İİT Genel Sekreteri'nin İslamofobi ile mücadele için bir Özel Temsilci atamasının istendiğini hatırlatan kaynaklar, "Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Avrupa Konseyi ve benzeri uluslararası örgütlerin dini hoşgörüsüzlükle mücadele için temsilcileri varken, İİT'nin böyle bir Özel Temsilcisi olmaması önemli bir eksiklikti." ifadesini kullandı.
Özel Temsilci'nin, özellikle Batı Avrupa ülkelerinde giderek artan İslam karşıtı eylemler karşısında, İslam dünyasının görüş ve duruşunu, karar alıcılara, kanaat önderlerine ve uluslararası kamuoyuna aktarmasının öngörüldüğünü belirten kaynaklar, Özel Temsilci'nin, artan İslam düşmanlığının temel nedenleri hakkında raporlar hazırlayarak, yetkililerin ve kamuoyunun dikkatine getirmesinin beklendiğini kaydetti.
Diplomatik kaynaklar, Dışişleri Bakanlığı verilerine göre, 2023'te dünyada 602 ırkçı, yabancı düşmanı ve İslam karşıtı saldırı gerçekleştiğinin altını çizdi.
İİT 15. Zirvesi'nde "Filistinlilere koruma sağlanması" kararı
Kaynaklar, İİT 15. Zirvesi'nde, İsrail'in savaş ve insanlık suçlarının önlenmesine yönelik diplomatik, ekonomik ve siyasi her türlü tedbiri alma çağrısında bulunulduğunu aktararak, "İİT kararlarını uygulamayan üye devletlere karşı, üyeliğin askıya alınması dahil, hukuki tedbirler uygulanması ve bu konuyu ele almak üzere bir toplantı düzenlenmesi karara bağlandı." ifadesini kullandı.
Türkiye'nin önerileri sonucunda İİT Zirvesi kararlarına tedbirler eklendi
Diplomatik kaynaklar, Türkiye'nin önerileri neticesinde, İİT 15. Zirvesi kararlarına tedbirler eklendiğine işaret ederek, bunları şu şekilde sıraladı:
Zirve'de, Kıbrıs meselesine ve Batı Trakya Türk azınlığın durumuna ilişkin konularda İslam dünyasının dayanışmasını teyit eden kararlar alındığını kaydeden kaynaklar, "Nihai Bildiri'de PKK/PYD/YPG terör örgütlerinin ortak tehdit olduğu karara bağlandı." ifadesini kullandı.
Kaynaklar, 2025'te yapılacak İİT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın Türkiye'de yapılmasının kararlaştırıldığı bilgisini paylaştı.