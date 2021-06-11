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IKBY Başbakanı Barzani'den Miçotakis'e ziyaret: İstikrar ve güvenlikte hemfikiriz

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Atina'da görüştü. Görüşme sonrası, uluslararası hukuka ve iyi komşuluğa saygı gösterilmesi kaydıyla istikrar ve güvenlik konularında fikir birliği beyan edildi.

Haber Merkezi AA
IKBY Başbakanı Barzaniden Miçotakise ziyaret: İstikrar ve güvenlikte hemfikiriz
Mesrur Barzani - Kiryakos Miçotakis

Maksimu Sarayı'ndaki görüşmenin ardından Yunanistan Başbakanlığından yapılan açıklamada, liderlerin, ikili ilişkilerin yanı sıra ekonomi, kültür ve yatırım konularını ele aldığı aktarıldı.

"İstikrar ve güvenlik konularında hemfikiriz"

Miçotakis ve Barzani'nin, uluslararası hukuka ve iyi komşuluğa saygı gösterilmesi kaydıyla istikrar ve güvenlik konularında hemfikir oldukları kaydedilen açıklamada, gelecekteki iş birliği potansiyelinin de bu görüşmede masaya yatırıldığı ifade edildi.

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Miçotakis de IKBY'yi ziyaret edecek

Diğer yandan Yunan devlet televizyonu ERT'nin haberinde, Miçotakis'in de IKBY'ye ziyaret planladığı kaydedildi.

Barzani, Atina'daki temasları kapsamında Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile de bir araya gelecek.

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