Dünya Yunan medyasında gündem yine Türkiye Yükselen gücüne karşı ne yapacağız?
AVRUPA

Yunan medyasında gündem yine Türkiye: Yükselen gücüne karşı ne yapacağız?

Yunan basını gündemine yine Türkiye'yi taşıdı. Ankara'nın bölgedeki gücüne işaret eden Yunan basını, Atina yönetimine yapılması gerekenler konusunda tavsiyelerde bulundu.

Haber Merkezi Diğer
Yunan medyası Atina yönetimine tavsiyelerde bulundu.
Yunan medyası Atina yönetimine tavsiyelerde bulundu.

Yunan medyası gündemine yine Türkiye'yi taşıdı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, geçtiğimiz günlerde Kıbrıs meselesinde Türkiye hakkında haddini aşarak, "stratejik dış politika hedeflerinin adadaki 'Türk işgalini' sona erdirmek" olduğu yönünde sözler sarf etmişti.

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI SOĞUK DUŞ ETKİSİ YAPTI

Miçotakis'e yanıt veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz kendi göbeğimizi kendimiz keseriz, onun için çılgın Türkleri iyi tanıyacaksın." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları, Yunan basınından yankı uyandırmaya devam ediyor.

Kathimerini gazetesi, Türkiye'nin Yunanistan'a bakış açısının son 10 yılda "çok değiştiğini" yazdı. Erdoğan'ın Atina'yı "farklı görmeye başladığı" görüşü paylaşıldı.

NE YAPABİLİRİZ?

Yazıda, "Erdoğan, Türkiye'yi yükselen bir süper güç ve Osmanlı İmparatorluğu'nun dönüşümü olarak görüyor, açıkçası Yunanistan'ı da farklı görüyor. Tüm bunları biliyoruz, şimdi soru 'ne yapabiliriz?'" denildi.

ATİNA'YA ÖNERİLER

Ankara'ya karşı Atina yönetimine politika önerilerinde bulunan gazete, bunları "Mali olarak kendi ayağımızın üzerinde durmak, yurt dışına taşınan Yunanlıları ve diğer Avrupalı vatandaşları yaşamaları ve yatırımları için buraya getirmek, savunmamızı hızla yükseltmek. Bu girişimler, bölgesel ittifaklarla birlikte gücümüzü artıracaktır."şeklinde sıraladı.

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