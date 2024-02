İki kız kardeşine hücrede işkence

Dayısının şehadetinden sonra İsrail’in sürekli evlerini gözetlediğini söyleyen Ela Sakir, “14 Ocak sabaha karşı saat 03.00’da kapımızı kırıp evimize baskın düzenlediler. Eve botlarıyla girip her yeri dağıttılar. Şehadetinin ardından dayımın fotoğrafını duvara asmıştık. Bir İsrail askeri fotoğrafı alıp ‘Bunun burada ne işi var’ deyip annem ve beni dövmeye başladı. Hamas’ın desteklendiğine dair evde bir belge ya da bir fotoğraf aradılar. Bir şey bulamayınca röportajları bahane edip annemi tutukladılar. Farklı hapishanelerde farklı işkenceler yaptılar” dedi.

Annesinin en son Damon Hapishanesi’ne nakledildiği bilgisini veren Sakir, şunları söyledi: “Hapishanede durum çok kötü. Annemin her yerinde darp izi var. Vücudunun her yeri morarmış. Cezaevi hamam böcekleriyle dolu. Yatakların içine böcek bırakıldığı için yatamıyorlar. Her gün çok az ve kötü yemek veriliyor. Bu nedenle zehirlenmeler yaşanıyor. Bu yemekleri yemeyenler de darp edilip çırılçıplak soyulduktan sonra tek kişilik hücrelere götürülüyor. İşgalcilerin yaptıklarına dünya artık sessiz kalmasın.”