İki kız kardeşine hücrede işkence

İsrail’in şehit ettiği Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri’nin yeğeni Ela Sakir, Yeni Şafak’a konuştu. Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta SİHA ile vurulmasından sonra Aruri’nin kız kardeşleri Fatıma Muhammed Süleyman Sakir ve Delal Hasib 14 Ocak’ta Ramallah’ta yaşadıkları eve düzenlenen baskında gözaltına alınmıştı. Aruri’nin şehadetinden sonra Yeni Şafak’a röportaj veren iki kız kardeşin, basına verdiği demeçler tutuklanma gerekçesi olarak gösterildi. Sakir’in kızı Ela Sakir, İsrail’in evlerine düzenlediği baskın, annesiyle teyzesinin tutuklanma anı ve hapishanede yaşadıklarını anlattı.

GECE 03.00’TE EVE BASKIN

Dayısının şehadetinden sonra İsrail’in sürekli evlerini gözetlediğini söyleyen Ela Sakir, “14 Ocak sabaha karşı saat 03.00’da kapımızı kırıp evimize baskın düzenlediler. Eve botlarıyla girip her yeri dağıttılar. Şehadetinin ardından dayımın fotoğrafını duvara asmıştık. Bir İsrail askeri fotoğrafı alıp ‘Bunun burada ne işi var’ deyip annem ve beni dövmeye başladı. Hamas’ın desteklendiğine dair evde bir belge ya da bir fotoğraf aradılar. Bir şey bulamayınca röportajları bahane edip annemi tutukladılar. Farklı hapishanelerde farklı işkenceler yaptılar” dedi.

YATAKLAR BÖCEK YUVASI

Annesinin en son Damon Hapishanesi’ne nakledildiği bilgisini veren Sakir, şunları söyledi: “Hapishanede durum çok kötü. Annemin her yerinde darp izi var. Vücudunun her yeri morarmış. Cezaevi hamam böcekleriyle dolu. Yatakların içine böcek bırakıldığı için yatamıyorlar. Her gün çok az ve kötü yemek veriliyor. Bu nedenle zehirlenmeler yaşanıyor. Bu yemekleri yemeyenler de darp edilip çırılçıplak soyulduktan sonra tek kişilik hücrelere götürülüyor. İşgalcilerin yaptıklarına dünya artık sessiz kalmasın.”

"DAYIN GİBİ ÖLECEKSİN" MESAJI

“İsrail hapishanelerinde her esirin bahsettiği ‘Kara Akrep’ lakaplı bir gardiyan var. Esirlere yaptığı işkencelerle tanınıyor. Herkese özel işkence uyguluyor. Esirleri öldürünceye kadar dövüp hücrelere hapsediyor. Şimdi annemle tezyemi de sürekli ölümle tehdit ediyorlar. Biz senelerdir ailecek tehdit ediliyoruz. Bana da birçok yerden tehdit mesajları geliyor. Silah fotoğraflarıyla birlikte ‘Dayın gibi öldürüleceksin, ölümünün şerefine insanlara şekel dağıtacağız’ mesajları alıyorum. Tehditlere boyun eğmeyeceğiz."







