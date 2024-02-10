Katil İsrail durmuyor: Yine sivillerin yaşadığı evleri hedef aldılar

Katil İsrail yine saldırdı
Katil İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırılarda en az
14 Filistinlinin yaşamını yitirdi
ği belirtildi.
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre,
İsrail, Refah'ın kuzeyindeki En-Nasr Mahallesi ile doğusundaki El-Cenine Mahallesi'nde sivillerin yaşadığı evleri hedef aldı.
Saldırılarda Nasr'da en az 11, Cenine'de de 3 Filistinli yaşamını yitirdi.
İsrail güçleri ayrıca,
Han Yunus'un doğusundaki yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okula topçu ateşiyle saldırı
düzenledi.
Okulda yangın çıkarken can kaybına ilişkin bilgi verilmedi.
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22 dakika önce