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İlk ziyareti BAE’ye yaptı: BAE yanlısı müftünün ilk ziyareti de BAE'ye oldu

İlk ziyareti BAE’ye yaptı

Kuzey Makedonya İslam Birliği Başkanlığı’na, BAE yandaşı Gostivar Müftüsü Şakir Fetahu seçildi. Koltuğa oturur oturmaz soluğu BAE’de alan Fetahu, ülkedeki FETÖ yapılanmasından da destek görüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şakir Fetahu
Şakir Fetahu

Kuzey Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanlığı’na, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yandaşı Gostivar Müftüsü Şakir Fetahu seçildi. Eski başkan Süleyman Recepi’nin mayısta görevden alınmasının ardından başkanlık görevini vekaleten yürüten Fetahu, önceki gün İslam Birliği Başkanlığı’nda düzenlenen seçimle resmen başkan oldu. Başkanlık seçiminde Gostivar Müftüsü Fetahu ve Kalkandelen Müftüsü Kani Nesimi yarıştı.

TÜRKİYE ALEYHİNE AÇIKLAMALAR

Başkanlık üyelerinin oy kullandığı seçimde Fetahu 18 oy alarak yeni başkan seçildi. Nesimi ise 3 oy aldı. Mayıs ayında görevden alınan Recepi, sık sık Türkiye aleyhinde açıklamalar yapan bir isimdi. Son olarak birkaç gün önce ülkede yayın yapan Soros destekli bir televizyon kanalına konuşan Recepi, Türkiye’ye ve ülkede yapan yapan Türk diplomatlara yönelik asılsız suçlamalar yöneltti.

FETÖ DE ONU DESTEKLİYOR

  • Yeni seçilen Fetahu da, Recepi’nin ekibinden ve BAE’ye yakın bir isim. Fetahu vekaleten atanmadan önce göreve gelmesi durumunda ilk ziyaretini Türkiye’ye yapacağını ifade etmiş, ancak koltuğa oturur oturmaz soluğu BAE’de almıştı. Seçimde, ülkedeki FETÖ yapılanmasının da Türkiye’de eğitim alan Kani Nesimi’ye karşı Fetahu’yu destekliği ifade ediliyor.
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