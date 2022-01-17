Dünya ILO işgücü piyasasının bu yıl toparlanması olasılığına ilişkin tahminlerini aşağıya çekti
AVRUPA

ILO işgücü piyasasının bu yıl toparlanması olasılığına ilişkin tahminlerini aşağıya çekti

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), işgücü piyasasının 2022 yılında toparlanması olasılığına ilişkin tahminlerini aşağıya çekti ve 2019'a göre küresel toplam çalışma saati açığının 52 milyon tam zamanlı işe eşdeğer olacağını bildirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
ILO işgücü piyasasının bu yıl toparlanması olasılığına ilişkin tahminlerini aşağıya çekti
Arşiv

ILO’nun Dünyada İstihdam ve Sosyal Görünüm Eğilimler raporunda, Kovid-19 salgınının işgücü piyasalarını önemli ölçüde etkilemeye devam etmesinden dolayı, toparlanmanın yavaş ve belirsiz olacağı uyarısında bulunuldu.

Raporda, küresel piyasalarda 2021'deki duruma göre iyileşme olsa da, hala küresel salgın öncesindeki küresel toplam çalışma saatinin yaklaşık yüzde 2 altında kaldığı belirtildi.

Küresel işsizliğin en azından 2023’e kadar Kovid-19 salgını öncesi düzeylerin üzerinde seyretmesinin beklendiği ifade edilen raporda, 2019 yılında işsiz sayısının 186 milyon olduğu ve 2022’de bu rakamın 207 milyon olacağı tahmininde bulunuldu.

26 milyon tam zamanlı işe eşdeğer açık bekleniyordu

ILO raporunda ayrıca, birçok kişi işgücünü bıraktığı için istihdam üzerindeki genel etkinin rakamlarda ifade edildiğinden önemli ölçüde daha büyük olacağı uyarısı yapıldı.

2022’de küresel işgücü katılım oranının 2019’dan yüzde 1,2 puan düşük olmasının beklendiği aktarılan raporda, "2022 öngörüsündeki düşüş, bir ölçüde Delta ve Omicron gibi son Kovid-19 varyantlarının çalışma yaşamı üzerindeki etkilerini ve ayrıca küresel salgının gelecekteki seyrine ilişkin önemli belirsizliği yansıtıyor." ifadesi yer aldı.

Rapora göre, ILO, işgücü piyasasının 2022 yılında toparlanması olasılığına ilişkin tahminlerini aşağıya çekti ve 2019'a göre küresel toplam çalışma saati açığının 52 milyon tam zamanlı işe eşdeğer olacağını bildirdi. Örgüt’ün Mayıs 2021’de yayınladığı bir önceki tam yıllık tahminlerine göre, 26 milyon tam zamanlı işe eşdeğer açık bekleniyordu.

"Aşı eşitsizliği" vurgusu

ILO Genel Direktörü Guy Ryder, rapora ilişkin Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, "Kovid-19 salgınında eşitsizlik ve eşit olmayan politikalar, ILO'nun en büyük endişe kaynaklarından biri olmuştur." dedi.

Kovid-19 aşılarındaki adaletsiz dağılımın sona erdirilmesi çağrısı yapan Ryder, aşılara erişimdeki adaletsizliğin küresel işsizliğin pandemi (salgın) seviyesinin üzerinde kalmasına neden olduğuna dikkati çekti.

Ryder, uluslararası dayanışmanın önemine işaret ederek, “İşgücü piyasalarındaki toparlanma süreci kırılgan, eksik ve düzensiz durumda ve Kovid-19'un etkisi nedeniyle işgücü piyasalarında hala yalnızca risk değil, aynı zamanda zorluk açısından da çok geniş alanlar bulunmaktadır." ifadesini kullandı.

Almanya'da enflasyon son 50 yılın rekorunu kırdı: Zam haberleri peş peşe geliyor
EKONOMİ
Almanya'da enflasyon son 50 yılın rekorunu kırdı: Zam haberleri peş peşe geliyor

Almanya’da enflasyon artışı son 29 yılın en yüksek seviyesinde
DÜNYA
Almanya’da enflasyon artışı son 29 yılın en yüksek seviyesinde
Uzmanlar açıkladı

Uzmanlar açıkladı

Rekor sayıları gören İstanbul'da pik seviye yakın mı?
Transfer fotoğrafı olay oldu

Transfer fotoğrafı olay oldu

​Dünyaca ünlü futbolcu TFF 1. Lig ekibine imza attı.
CHP Sözcüsü Öztrak HDPli Güzel için kendisine yöneltilen soruya tepki gösterdi: Lafın tamamı akıllıya söylenmez

​Mahkeme Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi.

Erdoğan, deprem konutlarının teslim töreninde konuşuyor.
2021 Borsa İstanbul için rekorlar yılı oldu

2021 Borsa İstanbul için rekorlar yılı oldu

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, “Geçen yıl Borsa İstanbul'da halka arz olan şirket sayısı, yatırımcı sayısı, endeks değerleri ve işlem hacimlerinde rekorlar kırıldı” dedi.

Bankalar tek tek açıkladı

Bankalar tek tek açıkladı

​Emekliler için promosyon zamanı: Hangi banka ne kadar veriyor?

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.