"108. dönem özel güvenlik sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 108. dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim ve 84. Yenileme Eğitimi sınavı 27 Nisan Cumartesi günü düzenleniyor. egm.gov.tr özel güvenlik sınav sonuçları katılımcılar tarafından merak ediliyor. Sınavda adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru sorulurken her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacaktır. Peki, 108. dönem özel güvenlik sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı? ÖGG sınav soruları açıklandı mı, belli oldu mu?