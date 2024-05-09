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ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG 108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme sınavı sonuç tarihi

Özel Güvenlik 108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme sınavı uygulandıktan sonra gündeme sınav sonuçları araştırması geldi. Adaylar, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanır öğrenmek istiyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanacak olan ÖGG sınav sonuçları için tarih belli oldu. Peki, ÖGG 108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme sınavı sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte detaylar...

08:31 - 9/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
ÖGG sonuçları
ÖGG sonuçları

Özel güvenlik olmak amacıyla sınava katılan adaylar geçtiğimiz günlerde 108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme sınavlarına katılmıştı. Sınav sürecinin sona ermesiyle birlikte sonuçlar için geri sayıma geçildi. Peki, ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖGG sınavları sonuç tarihi ve 108. Temel Eğitim ile 84. Yenileme sınavlarının sonuçlarının öğrenileceği ekran...

108. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖGG 108. dönem sınav sonuçları, 17 Mayıs 2024 tarihinde açıklanacak.

ÖGG SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Adaylar T.C. kimlik numarası, sınav adı ve güvenlik kodu bölümlerini doldurarak katıladıkları sınavın sonuçlarını öğrenebilirler.

Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinde ilan edilecek.

ÖGG SINAV TAKVİMİ 2024

Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim ve 85. Yenileme sınavı 29 Haziran 2024 Pazar günü uygulanacak.

Özel Güvenlik 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme sınavı 25 Ağustos 2024 Pazar günü uygulanacak.

Özel Güvenlik 111. Temel Eğitim ve 87. Yenileme sınavı 20 Ekim 2024 Pazar günü uygulanacak.

Özel Güvenlik 112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme sınavı 15 Aralık 2024 Pazar günü uygulanacak.



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