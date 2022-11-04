Dünya İmran Hana silahlı saldırı Bir kişi hayatını kaybetti
ASYA

İmran Han’a silahlı saldırı: Bir kişi hayatını kaybetti

Pakistan eski Başbakanı İmran Han, taraftarlarıyla başkent İslamabad’a doğru ilerlerken konvoyuna ateş açıldı. Bacağından yaralanan Han hastaneye kaldırıldı. Saldırgan olay yerinde yakalanırken, Başbakan Şahbaz Şerif, yetkililere acil soruşturma başlatılması talimatı verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İmran Han’a silahlı saldırı: Bir kişi hayatını kaybetti
​Pakistan eski Başbakanı İmran Han, taraftarlarıyla başkent İslamabad’a doğru ilerlerken konvoyuna ateş açıldı.

Pakistan’ın eski Başbakanı Imran Han, başkent İslamabad’a doğru yolda olduğu esnada konvoyuna açılan ateş sonucu iki bacağından hafif yaralandı.

1 kişi hayatını kaybetti, bir milletvekilinin de aralarında olduğu 7 kişi yaralandı. Han, erken seçim için destekçileriyle birlikte konvoy oluşturarak 28 Ekim’de başkent İslabamad’a doğru hareket etmişti. Konvoya, Punjab eyaletinin Wazirabad kenti yakınlarında kimliği bilinmeyen kişilerce ateş açıldı. Yaralanan Han, zırhlı bir araçla hastaneye sevk edildi. Sağlık durumu iyi olan eski Han, ilk müdahalenin ardından hastane kapısında halkı selamladı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, yetkililere acil soruşturma başlatılması talimatı verdi. Şerif, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “PTI lideri İmran Han’a yönelik saldırıyı en güçlü şekilde kınıyorum. İçişleri Bakanı’na olayla ilgili rapor hazırlaması talimatı verdim. PTI liderinin ve yaralıların iyileşmesi ve sağlığına kavuşmaları için dua ediyorum” dedi.

Olay yerinde yakalanan saldırgan ilk ifadesinde suç ortağının olmadığını söyleyerek, “Yanımda başka kimse yoktu. Yalnızım” dedi.

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Eski Pakistan Başbakanı İmran Han'ın seçim konvoyuna silahlı saldırı düzenlendi. Başbakan Şahbaz Şerif konuya ilişkin ilk açıklamasında saldırıyı kınadığını belirtti, saldırı ile ilgili soruşturma talimatı verdi.

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