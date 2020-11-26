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Dünya İngiliz kini 34 yıl sonra bile geçmedi Maradonnanın ölümünü böyle duyurdular
AVRUPA

İngiliz kini 34 yıl sonra bile geçmedi: Maradonna'nın ölümünü böyle duyurdular

Efsane isim Maradonna'nın ölümü sevenleri ve futbol dünyasını yasa boğarken İngiliz gazetelerinin attığı kin dolu manşetler tüm dünyanın tepkisini çekti. Maradonna 60 yaşında geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşama veda etti. İngiliz gazeteleri 1986 yılındaki mağlubiyetlerini hatırlayarak futbol yıldızının ölümünü kin dolu manşetlerle duyurdu.

Haber Merkezi Diğer
İngiliz gazeteleri kin dolu başlıklarla Maradonna'nın ölümünü duyurdu.
İngiliz gazeteleri kin dolu başlıklarla Maradonna'nın ölümünü duyurdu.

Futbol dünyasının efsane ismi Diego Armando Maradona evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayata veda etti.

Futbol dünyasının efsane ismi Diego Armando evinde geçirdiği kalp krizi ile 60 yaşında hayata veda etti. Ölümü futbol dünyasını yasa boğarken, İngiliz gazetelerinde çıkan çirkin manşetler tepki çekti.

Arjantin'in başkanı Alberto Fernández üç günlük ulusal yas ilan ederken, Maradonna'nın ölümü Avrupa ve ABD manşetlerinde yerini aldı.

İngiliz gazeteleri ise 1986 yılında Maradonna'nın attığı iki golle İngiltere'yi mağlup etmesini unutamadı. Maradonna'nın sevenlerini kızdıran manşetlerde "O şimdi Tanrı'nın elinde" denildi.

"TANRI'NIN ELİ" NE DEMEK

Meksika'da düzenlenen 1986 Dünya Kupası'nda İngiltere çeyrek finalde Arjantin'e 2-1 mağlup olarak turnuvadan elendi. Karşılaşmaya 2 gol atan Maradona damga vurdu ancak bu gollerden özellikle bir tanesi pek de normal değildi. Karşılaşmanın 51. dakikasında Maradona kalecinin topu alacağı sırada meşin yuvarlağa elle dokunarak topu ağlara yollamış, İngiliz futbolcuların yoğun itirazına rağmen maçın hakemi orta noktayı göstermişti.

Ardından bir kez daha sahneye çıkan Maradona orta sahadan aldığı topla neredeyse tüm İngiliz takımını çalımlayarak ikinci golünü attı. Karşılaşma sonrası elle attığı gol sorulması üzerine Maradona, "O benim değil Tanrı'nın eliydi" ifadelerini kullandı. Bu gol futbol literatürüne "Tanrı'nın eli" tanımlamasıyla geçti ve üzerinden yıllar geçse de ününü hiç kaybetmedi. Dünya Kupası'ndan elle atılan bir golle elenen İngilizler ise Maradona'yı hiç bir zaman unutmadı.

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