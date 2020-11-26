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Maradona hayatını kaybetti: İşte otopsi raporuna göre Maradona'nın ölüm nedeni

Maradona'nın ölüm nedeni belli oldu: İşte otopsi raporu

Efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın ölüm nedeni belli oldu. Maradona'ya yapılan otopsinin ön raporunda, efsane futbolcunun ölüm nedeni olarak uyurken "kronik kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi" nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Haber Merkezi AA
Efsane futbolcu Diego Armando Maradona hayatını kaybeti.

Efsane futbolcu Diego Armando Maradona hayatını kaybeti.

Arjantin'de dün hayatını kaybeden efsane futbolcu Diego Armando Maradona'ya yapılan otopsinin ardından Maradona'nın ölüm nedeni belli oldu.

MARADONA'NIN ÖLÜM NEDENİ

Arjantin basınında çıkan habere göre, Maradona'ya yapılan otopsinin ön raporunda, eski futbolcunun uyurken "kronik kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi" nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Otopsinin kesin sonucunun, Maradona'nın vücudunda herhangi bir maddenin olup olmadığını analiz edecek toksikolojik ve histopatolojik testlerin ardından kesinleşeceği açıklandı.

OTOPSİ 3 SAAT SÜRDÜ

Buenos Aires eyaletindeki San Fernando Petrona V. De Cordero Hastanesinde dün yerel saatle 19.00'da başlayan otopsi 22.00'a kadar sürdü.

Dünyaca ünlü futbolcunun, dün sabah saatlerinde odasından çıkmaması üzerine psikoloğu ile psikiyatristinin odasına girdiği, uyuduğu düşünülen Maradona'nın hayati belirti göstermediğinin anlaşılmasının ardından hemşiresi ve psikoloğu tarafından yapılan kalp masajıyla da hayata döndürülemediği belirtilmişti.

Futbolun efsanesi öldü
Futbolun efsanesi öldü

Dünya futbolunun efsanelerinden Diego Armando Maradona hayatını kaybetti. Geçirdiği beyin ameliyatından sonra Tigre’deki evinde dinlenen 60 yaşındaki eski efsane futbolcunun kalp krizi sonrası yaşama veda ettiği bildirildi. Beyninde pıhtı oluşması nedeniyle bir süre önce ameliyat olan Maradona’nın kalp krizi nedeniyle yaşama gözlerini yumduğu haberi dünyada büyük bir şok yaşattı. Tüm zamanların en büyük futbolcularından biri kabul edilen Maradona, 1986 Dünya Kupası’nı kazanan Arjantin Milli Takımı’nın en önemli ismiydi. Futbolculuk kariyerinde Boca Juniors, Napoli ve Barcelona gibi takımlarda forma giyen Maradona, 1 Dünya Kupası, 1 UEFA Süper Kupası, 2 İtalya, 1’er Arjantin ve İspanya lig şampiyonluğu, 1 İtalya Kupası, 1’er İtalya ve İspanya Süper Kupası ve 1 İspanya Kral Kupası şampiyonlukları yaşadı.

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