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Milli judocu Tuana Gülenay'dan bronz madalya

Milli judocu Tuana Gülenay'dan bronz madalya

17:0128/06/2026, Pazar
AA
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Tuana Gülenay madalyasıyla poz verdi.
Tuana Gülenay madalyasıyla poz verdi.

Milli sporcu Tuana Gülenay, Çin'de düzenlenen Qingdao Grand Prix'sinde bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Judo Federasyonu'nun açıklamasına göre Qingdao kentindeki turnuvada kadınlar 78 kiloda müsabakalar yapıldı. Yarı finalde Japon rakibi Mizuki Sugimura'ya elenen Tuana, bronz madalya maçında Büyük Britanyalı Emma Reid'i yenerek kürsünün üçüncü basamağında yer aldı.


Bu sonuçla Türkiye, turnuvayı 1 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 2 madalyayla tamamladı.




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