Milli yüzücüler Comen Kupası'nda 16 madalya elde etti

Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre Sırbistan’nın Novi Sad kentindeki organizasyonda mücadele eden Türk sporcular, erkeklerde 419 puanla 2'nci, kadınlarda 347 puanla 3'üncü, genel takım sıralamasında ise 766 puanla 2'nci oldu.