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Milli masa tenisçilerden 4 madalya

Milli masa tenisçilerden 4 madalya

14:5828/06/2026, Pazar
AA
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Milli takım kafilesi
Milli takım kafilesi

Arnavutluk'ta düzenlenen Yıldız-Genç Balkan Masa Tenisi Şampiyonası'nda milli sporcular, 2'si altın 4 madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, organizasyon takım müsabakalarıyla sona erdi.


Genç Kadın Milli Takımı finalde Romanya'yı 3-2, Yıldız Kadın Milli Takımı ise yine Romanya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu.


Genç Erkek Milli Takımı finalde Bulgaristan'a 3-1 yenilerek ikinci olurken, Yıldız Erkek Milli Takımı da finalde Bulgaristan'a aynı skorla mağlup oldu ve organizasyonu ikinci sırada tamamladı.




#Balkan Masa Tenisi Şampiyonası
#Yıldız Erkek Milli Takımı
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