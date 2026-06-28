Milli masa tenisçilerden 4 madalya

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, organizasyon takım müsabakalarıyla sona erdi.

Genç Kadın Milli Takımı finalde Romanya'yı 3-2, Yıldız Kadın Milli Takımı ise yine Romanya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu.