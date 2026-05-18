Zeynep Sönmez "en iyi dereceli" Türk tenisçi oldu

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, kadınlar dünya sıralamasında Türk tenis tarihinin en iyi derecesi olan 59'unculuğa yükseldi.
Milli sporcu Zeynep Sönmez, dünya sıralamasında 59'unculuğa yükselerek "en iyi dereceye sahip Türk tenisçi" ünvanını aldı
Zeynep, Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) haftalık güncellenen klasman listesinde 6 basamak yukarı çıktı.
Son katıldığı turnuva Roma Açık'a 2. turda veda eden 24 yaşındaki sporcu, 2016'nın eylül ayında 60. sıraya yerleşen Çağla Büyükakçay'ı geçerek rekorun sahibi oldu.
