Milli atletler Balkanlar'da rakip tanımadı: Takım halinde şampiyon oldu

Atletizm Milli Takımı, Yunanistan’ın Volos şehrinde düzenlenen Balkan Atletizm Şampiyonası’na 51 sporcuyla katıldı. 79'uncusu düzenlenen şampiyonada tarihinin en iyi 2’nci derecesini elden eden milli atletler burada 3 kez de şampiyona rekoru kırdı. Türkiye; 13 altın, 10 gümüş, 5 bronz, toplamda 28 madalya ile takım halinde Balkan Şampiyonu oldu.