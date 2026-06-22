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Milli atletler Balkanlar'da rakip tanımadı: Takım halinde şampiyon oldu

Milli atletler Balkanlar'da rakip tanımadı: Takım halinde şampiyon oldu

11:0622/06/2026, Pazartesi
DHA
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Ay-yıldızlılar Balkan Şampiyonluğu'na koştu.
Ay-yıldızlılar Balkan Şampiyonluğu'na koştu.

Yunanistan'da düzenlenen Balkan Atletizm Şampiyonası'nda 13 altın, 10 gümüş ve 5 bronz madalya kazanan Türkiye, toplam 28 madalya ile zirvede yer alarak takım halinde Balkan şampiyonu olmayı başardı.

Yunanistan’ın Volos şehrinde düzenlenen Balkan Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye; 13 altın, 10 gümüş, 5 bronz, toplamda 28 madalya ile takım halinde Balkan Şampiyonu oldu.

Atletizm Milli Takımı, Yunanistan’ın Volos şehrinde düzenlenen Balkan Atletizm Şampiyonası’na 51 sporcuyla katıldı. 79'uncusu düzenlenen şampiyonada tarihinin en iyi 2’nci derecesini elden eden milli atletler burada 3 kez de şampiyona rekoru kırdı. Türkiye; 13 altın, 10 gümüş, 5 bronz, toplamda 28 madalya ile takım halinde Balkan Şampiyonu oldu.

Madalya kazanan sporcular ise şu şekilde açıklandı:
Kadınlar

1-Esra Türkmen: Cirit Atma, 61.10m (PB)

1-Edibe Yağız, 3000m, 9:36.27

1-Edibe Yağız, 5000m, 16:17.50

1-Özlem Becerek: Disk Atma, 59.10m

1-Emel Dereli: Gülle Atma, 17.33m

2- 4x100m Kadın Bayrak (Büşra Akay/Simay Özçiftçi/Bahar Öztürk/Beyzanur Seylan) 44.74

2-Simay Özçiftçi: 100m, 11.44 (w+0.6)

2-Elif Polat: 200m, 23.27

2-Sümeyye Erol: 3000m Engel, 9:46.21

3-Sıla Koloğlu: 200m, 23.31

3-Tuğba Toptaş: 1500m, 4:20.71


Erkekler

1-İsmail Nezir: 400m Engel, 48.33 (Şampiyona Rekoru)

1-Salih Teksöz: 1500m, 3:38.75 (Şampiyona Rekoru)

1- 4x400m Erkek (İlyas Çanakçı/Kubilay Ençü/İhsan Selçuk/İsmail Nezir) 3:03.04 (Şampiyona Rekoru)

1- 4x100m Erkek Bayrak (Ertan Özkan/Kayhan Özer/Batuhan Altıntaş/Deniz Kaan Kartal) 39.05

1-Kubilay Ençü: 400m, 45.42

1-Mert Selek: 5000m, 14:08.09

1-Can Özüpek: Üç Adım Atlama, 16.46 (w+0.2)

1-Erdem Tilki: Sırıkla Atlama, 5.45m (PB)

2-Kubilay Ençü: 200m, 20.79 (PB)

2-Ömer Faruk Bozdağ: 800m, 1:47.11

2-Mert Selek: 3000m, 7:53.10 (PB)

2-Abdullah Tuğluk: 3000m Engel, 8:40.17

2-Yasir Kuduban: Yüksek Atlama, 2.12m

2-Ömer Şahin, Disk Atma, 60.75m

3-Ertan Özkan: 100m, 10.47 (w+1.3)

3-Cuma Özcan: 3000m Engel, 8:41.25

3-Hüseyin Özdemir: Cirit Atma, 71.54m (PB)




#Balkan Atletizm Şampiyonası
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