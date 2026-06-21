Su İnal'dan altın madalya

2028 Olimpiyatları hedefi doğrultusunda çalışmalarını, açık su yüzmenin önde gelen isimlerinden Sharon van Rouwendaal ile Antalya'da sürdüren milli yüzücü Su İnal, Portekiz'in Setubal kentinde düzenlenen Dünya Kupası'nın 2026 sezonundaki dördüncü ve final etabına katıldı.

Dünya Su Sporları'nın Mısır, İspanya, İtalya, Portekiz'de seri halinde düzenlediği şampiyonalarda yarışan en genç sporcu olan Su İnal, genel klasmanda da 23. sırada yer alarak dikkat çekici bir başarıya imza attı.