İngiliz parlamentosu Brexit'in yeniden müzakeresini reddetti İngiliz parlamentosu Brexit'in yeniden müzakeresini reddetti İngiliz parlamentosu, hükümetin Brexit yaklaşımına ve yeniden müzakere sürecine destek veren önergeyi reddetti. Başbakan May'in bu akşam aldığı yenilgide, anlaşmanın bu maddesine karşı çıkan sert Brexit yanlısı Muhafazakar Parti'li milletvekillerinin çekimser oy kullanması etkili oldu.

Haber Merkezi 14 Şubat 2019, 20:49 Son Güncelleme: 14 Şubat 2019, 21:13 AA