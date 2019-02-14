Avusturya Iraklı 'kaçak' bülbülü sınır dışı etti Irak'ın Erbil kentinden Avusturya'ya giden bir uçağa giren bülbül, ülkesine geri gönderildi. Avusturya, Erbil havalimanına “Bülbül sınır dışı edilecek” ifadesi geçen bir mektup gönderdi.

Haber Merkezi 14 Şubat 2019, 20:23 Son Güncelleme: 14 Şubat 2019, 20:27 IHA