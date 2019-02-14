Hayat Avusturya Iraklı kaçak bülbülü sınır dışı etti
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Avusturya Iraklı 'kaçak' bülbülü sınır dışı etti

Irak'ın Erbil kentinden Avusturya'ya giden bir uçağa giren bülbül, ülkesine geri gönderildi. Avusturya, Erbil havalimanına “Bülbül sınır dışı edilecek” ifadesi geçen bir mektup gönderdi.

Haber Merkezi IHA
Ülkesine geri gönderilen bülbül
Ülkesine geri gönderilen bülbül

Irak’ın Erbil kentinde Avusturya’ya giden bir uçağa giren bülbül, Avusturya’dan ülkesine geri gönderildi.

Irak Erbil Uluslararası Havalimanı’ndan Avusturya’nın başkenti Viyana’ya giden uçağın içine 3 gün önce giren bülbül, Viyana’ya ulaşır ulaşmaz yakalandı. Kaçak bülbülü ülkesine sınır dışı etme kararı alan Avusturya, Erbil havalimanına “Bülbül sınır dışı edilecek” ifadesi geçen bir mektup gönderdi.

Geldiği uçakla ülkesine sınır dışı edilen Iraklı “kaçak” bülbül, ülkede alay konusu olurken, Erbil havalimanı yetkilileri bir koli içinde memleketine geri dönen bülbülü serbest bırakacaklarını söyledi.

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