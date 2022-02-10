Dünya İngiltere Başbakanı Johnson Bu Avrupanın karşılaştığı en büyük güvenlik krizi
AVRUPA

İngiltere Başbakanı Johnson: Bu Avrupa’nın karşılaştığı en büyük güvenlik krizi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Belçika’nın başkenti Brüksel’deki NATO Karargahı’nda ortak basın toplantısı düzenledi. İki lider de Rusya’nın askeri faaliyetlerinin Avrupa’nın karşılaştığı en büyük güvenlik krizi olduğunu belirtti.

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Haber Merkezi DHA
İngiltere Başbakanı Johnson: Bu Avrupa’nın karşılaştığı en büyük güvenlik krizi
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson ortak basın toplantısı düzenledi.

Ortak basın toplantısında ilk konuşan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya’nın tıbbi birimleri de dahil savaşa hazır birliklerini Ukrayna sınırında konuşlandırdığını ifade etti. Rusya’nın Belarus’ta askeri birlik konuşlandırmasını da yakından takip ettiklerini belirten Stoltenberg, “Rusya'nın Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana en büyük olan Belarus'taki askeri faaliyetlerini yakından izliyoruz. Bu, Avrupa güvenliği için tehlikeli bir an. Rus kuvvetlerinin sayısı artıyor, olası bir saldırı için uyarı süresi azalıyor. NATO Rusya için bir tehdit değil. Ancak siyasi bir çözüm bulmaya güçlü bir şekilde bağlı kalarak en kötüsüne hazırlıklı olmalıyız” dedi.

DHA

İngiltere Başbakanı Johnson ise diplomasiden yana olduklarını ancak NATO’nun prensiplerinden ödün vermeyeceklerini belirterek, “NATO, herhangi bir ülkenin kendi seçtiği güvenlik ittifaklarını sürdürmekte özgür olması gerektiğine inanıyor. Direnmeliyiz, ulusların kaderlerinin bir avuç büyük güç tarafından belirlendiği günlere geri dönülmesine karşı çıkmalıyız. Bunun sadece Rusya ile ilgili olmadığını vurgulamak istiyorum. Bu, belki de diğer tüm kurumlardan daha fazla dünyaya istikrar ve barış getiren bir ittifakın (NATO) kurucu ilkelerini korumakla ilgilidir. Diplomatik çabalarımızın temeli bu olmalı. İngiltere'nin Avrupa güvenliğine olan bağlılığı koşulsuzdur. Ve bugün Genel Sekreter ile toplu güvenliğimizi daha da güçlendirmek için bir destek paketi üzerinde anlaştım. NATO'yu kuzeyden güneye savunmak için birlikler, uçaklar, gemiler gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.

DHA

Çatışma çıkarsa Ukrayna topraklarında ciddi kan dökülür

Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Johnson, Rusya’nın krize yönelik net bir karar verdiğini düşünmediğini ifade ederek, “Moskova'da bir karar verildiğini sanmıyorum. Ancak bu, çok yakında kesinlikle korkunç bir şeyin gerçekleşmesinin imkansız olduğu anlamına gelmiyor. Bu, muhtemelen Avrupa'nın onlarca yıldır karşı karşıya olduğu en büyük güvenlik krizi ve en tehlikeli an. Bir çatışma çıkarsa bunun mutlak bir felaket olacağını vurgulamak istiyorum. Ukrayna topraklarında ciddi kan dökülecek. Rusya'daki insanların da bunu düşündüğünü biliyorum. Kremlin'de ve Rusya genelinde insanların, olası bir çatışmanın, Rusya'ya feci, anlamsız, trajik ve son derece ekonomik olarak maliyetli olacağını düşündüklerini biliyorum. Olası bir savaşta Rus askerlerinin kanını akıtmanın gerçekten mantıklı olup olmadığını merak ediyorlar” dedi.

NATO bir savunma ittifakıdır, saldırı değil

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, “Rusya, NATO tarafından tehdit edilemez” sözlerini hatırlatan Johnson, NATO’nun tehditkar ya da agresif bir ittifak olmadığını belirterek, “Başkan Putin, Rusya'nın NATO'nun yaptığı hiçbir şey tarafından tehdit edilemeyeceğini söylüyor. NATO'nun tehditkar, göz korkutucu veya saldırgan bir ittifak olmadığını vurgulamak istiyorum. NATO'nun yaptığı bu değil. NATO, kıtamızda barışı çok uzun süre korudu ve savunma ittifakı olarak çok şey başardı. NATO'nun yaptığı da bu. Ukrayna sınırına 100 bin asker koyarak Avrupa topraklarında barışın bölünmezliğini savunamazsınız” dedi.

Amacımız barışı korumak ve çatışmayı önlemek

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de NATO’nun bir savunma ittifakı olduğunu vurgulayarak, “NATO savunma amaçlı bir ittifaktır ve amacımız çatışmayı önlemek ve barışı korumaktır. Bunu birlikte durarak yapıyoruz. Avrupa güvenliği için bu çok kritik zamanda şu anda yaptığımız tam olarak bu. Aynı anda birçok şey yapıyoruz. Her şeyden önce, daha fazla gemi ve daha fazla uçakla ittifakın doğu kısmındaki varlığımızı zaten artırdık. İkincisi, gerektiğinde hızla takviye yapabilmek için kuvvetlerimizin hazır olma durumunu artırdık” dedi.

NATO, Rusya'ya 'diyalog daveti' için mektup gönderdi
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NATO, Rusya'ya 'diyalog daveti' için mektup gönderdi

Rusya olası bir savaşı engelleyecek dört şartını açıkladı: Gerilim hızla düşebilir
FOTOĞRAF 27
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Rusya-Ukrayna sınırındaki gerilim devam ederken, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova sınırdaki gerilimin azaltılması için Batılı ülkelere ve NATO’ya Rusya’nın şartlarını öne sürdü.
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Sınırdaki gerilimin azalması için Batılı ülkelerin Ukrayna’ya silah yardımlarını kesmesini ve yabancı askerlerin Ukrayna’dan çıkması gerektiğini belirten Zaharova, NATO’nun da bölgede tatbikatlardan vazgeçmesi gerektiğini ifade etti.
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Zaharova, \"Batılı ortaklarımızın bu kadar çok dillendirdiği Ukrayna çevresindeki gerilimin çok hızlı bir şekilde azaltmanın mümkün olduğunu düşünüyoruz'' diyerek Rusya'nın şartlarını öne sürdü.
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Ukrayna’ya silah sevkiyatları durdurulmalı.
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Batılı askeri danışman ve eğitmenler bu topraklardan çekilmeli.
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Ukrayna ve NATO ülkelerinin ortak tatbikatları sona erdirilmeli.
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Ukrayna’ya teslim edilen yabancı silahlar geri çekilmeli.
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ABD basını tarafından Rusya’nın, Ukrayna’yı işgal edeceğine yönelik çıkan haberleri saçmalık olarak niteleyen Zaharova, \"Ukrayna’ya saldıracağımızı ABD gazetelerinden öğreniyoruz. Kendimizi bu ülke ile ortak tarihe sahip bir halk olarak görürken ve üstelik bu gibi iddialar Kiev yönetimi ve Ukrayna Devlet Başkanı tarafından dahi eleştiriliyorken, nasıl saldırgan eylemler planlayabiliriz ki? Bu çok saçma\" dedi.
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Öte yandan Moskova'da Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'u ağırlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın, Kırım'ı geri almak için askeri yollara başvurmasının savaşa neden olabileceğini söyledi.
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin basın toplantısında ilk sözü alan lider olurken yine hedefinde batılı ülkeler ve NATO oldu. Rus ordusunun Ukrayna sınırına konuşlanması ve tatbikatlar yapmasını eleştiren batılı ülkelere ve NATO’ya sert tepki gösteren Putin, \"Askeri altyapılarını sınırlarımıza kadar yaklaştıran NATO ve üye devletler, silahlı kuvvetlerimizi nereye ve nasıl yerleştireceğimiz konusunda bize ders vermeye kalkıyor. Rus birliklerinin kendi topraklarındaki eylemleri \"Ukrayna’ya karşı Rus tehdidi\" olarak sunuluyor\" dedi.
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Sözlerinin devamında NATO üyelerini suçlayıcı ifadeler kullanmayı sürdüren Putin, üye ülkelerin Ukrayna’ya yaptıkları silah sevkiyatlarını eleştirerek, \"NATO üyesi ülkeler tarafından modern silahların sevkiyatına devam ediliyor ve Ukrayna ordusunun modernizasyonu için önemli ölçüde mali kaynaklar ayırmaya devam ediyor. Elbette bu konuları cumhurbaşkanıyla 6 saate yakın bir süre konuştuk\" ifadelerini kullandı. Putin birçok kez dile getirdiği NATO’nun kendilerini düşman olarak gördüğü sözlerini yineleyerek, \"NATO’nun eylem planında Rusya düşman olarak görülüyor\" şeklinde konuştu.
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NATO’nun yanı sıra Ukrayna’yı da hedef alan sözler kullanan Putin, Kiev yönetiminin Minsk anlaşmalarını ortadan kaldırmayı amaçladığını iddia ederek, \"Kiev’in mevcut yönetiminin Minsk anlaşmalarını feshetmek için bir yol çizdiği kanaatindeyim. Anayasa reformu, genel af, yerel seçimler ve özel statünün yasallaşması gibi temel konularda bir ilerleme yok\" derken Minsk’te imzalanan ’Steinmeier formülü’nün hala önemli bir yer edinemediğini belirtti. Putin ayrıca Macron’un, Kiev’e yapacağı ziyareti hatırlatarak burada kendisinin zorlu bir görüşme beklediğini söyledi.
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın, Kırım’ı geri almak için askeri yollara başvurması durumunda NATO ile savaşabileceklerini ima ederek, \"Fransa dahil Avrupa ülkeleri Kırım’ın, Ukrayna topraklarına ait olduğuna inanıyor, bizde buranın Rusya Federasyonu’nın bir parçası olduğuna inanıyoruz. Ukrayna doktorinlerine göre eğer bu durum askeri operasyonlarla değiştirilmeye kalkılırsa Rusya ile NATO arasında bir çatışma olacaktır. NATO ile savaşa mı gireceğiz?\" dedi. Kırım konusunda Batı’ya gözdağı veren Putin yine aynı cümleyi vurgulayarak, \"Rusya ile savaşmak mı istiyorsunuz?\" sözlerini kullanarak, \"Ukrayna NATO’ya katılır ve Kırım’ı döndürmeye çalışırsa, Avrupa ülkeleri otomatik olarak savaşa sürüklenecek ve bunun kazananı olmayacak\" şeklinde konuştu.
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Zelensky’den önceki Ukrayna Devlet Başkanı Pedro Poroşenko’un ülkesinde baskı altında tutulmasının altını çizerek önemli ifadeler kullandı.
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Zelensky’den önceki Ukrayna Devlet Başkanı Pedro Poroşenko’un ülkesinde baskı altında tutulmasının altını çizerek önemli ifadeler kullandı.
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Rusya’nın, ABD ve NATO’ya sunduğu güvenlik garantileri konusunda düşüncelerini dile getiren Putin, NATO’nun, Sovyetler Birliği’ne karşı kurulduğunu fakat 1997 yılından sonra Rusya’ya karşı tavır alarak genişlemesini sürdürdüğünü anlatarak gelinen süreçte bu adımları kendileri için tehdit olarak gördüklerini söyledi.
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Kendilerinin sunduğu güvenlik garantileri taslağına çekimser yaklaşan NATO ve ABD ile bu konuda diyaloğu sürdürmek istediklerini vurgulayan Putin, \"Bunun diyaloğumuzun sonu olduğunu düşünmüyorum\" şeklinde konuştu. Öte yandan Rus paralı asker grubu olarak bilinen Wagner’in, Mali’deki varlığına dair gelen eleştirilere cevap veren Putin, \"Mali’deki yetkililer, Wagner özel güvenlik şirketine devlet düzeyinde davette bulundu, Rus makamlarını buna itiraz edeceği bir durum yok\" dedi.
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ABD Başkanı Joe Biden ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya ve Ukrayna arasındaki artan gerilimi görüşmek üzere Beyaz Saray’da bir araya geldikten sonra ortak bir basın toplantısı düzenledi.
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İkili yaptıkları ortak açıklamada, müttefiklerin birlik içinde hareket ettiğini belirterek, Almanya ve ABD’nin krizi çözmek için işbirliğini yaptığını vurguladı.
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Basın toplantısını başlatan ABD Başkanı Joe Biden, \"Almanya’ya, Doğu Avrupa’daki diğer tüm ortaklarımıza ve Avrupa Birliği’ne bu ortak çabadaki çalışmaları için teşekkür ediyorum\" dedi. Biden, \"Bugün Almanya ile yakın işbirliğini görüştük. Almanya, bizim en güvenilir ortaklarımızdan biri. Birlikte hareket edeceğiz, birleşik olacağız ve bütün adımları beraber atacağız.\" dedi.
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Biden, \"Almanya, ABD ile müttefiklerimiz ve ortaklarımızla birlikte bu duruma diplomatik çözümler getirmek için çalışıyor. Almanya ile diplomasinin tüm tarafların ilerlemesindeki en iyi yol olduğu konusunda hemfikiriz\" dedi
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Rusya’nın, Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda NATO’nun harekete geçmeye hazır olduğunu ifade eden Biden, \"Rusya ile müzakereleri iyi niyetle sürdürmeye istekli olduğumuzu çok net bir şekilde belirttik. Ancak Rusya Ukrayna’yı işgal etmeyi seçerse, ortaklarımızla beraber hazırız, tüm NATO hazır\" dedi.
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Biden, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda Rusya’dan Almanya’ya gaz taşıyacak olan bir denizaltı boru hattı olan Kuzey Akım 2’yi durdurma sözü verdi. Biden, “Eğer Rusya işgal ederse, o zaman artık bir Kuzey Akım 2 olmayacak. Buna bir son vereceğiz. Size söz veriyorum, bunu yapacağız\" dedi.
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Biden, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi durumuna karşı Ukrayna’daki ABD ülkeyi terk etmesinin \"akıllıca\" olacağını söyledi. Biden, \"şu anda Ukrayna’da bulunan Amerikalıların ülkeyi terk etmeleri bence akıllıca olur. Diplomatik birliklerimizden bahsetmiyorum, orada bulunan Amerikalılardan bahsediyorum\"dedi.
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Biden ve Scholz, Rusya’nın Ukrayna egemenliğine ve toprak bütünlüğüne karsı ihlal eylemine geçmesi durumunda \"hızlı ve ciddi\" yaptırımların uygulanacağına dikkat çekti. Almaya Başbakanı Scholz, \"Çok zor bir durumdayız. Ukrayna’ya yönelik askeri bir tehdit var ve buna sessiz kalamayız. Ukrayna sınırında çok sayıda asker görüyoruz ve bu Avrupa güvenliği için ciddi bir tehdit. Bu yüzden birlikte hareket etmemiz ve birlikte durmamız önemli. Bunun için ne gerekiyorsa birlikte yapacağız\" dedi
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Scholz, \"Biz tek ses olmaya ve işbirliğimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Ukrayna’ya karşı bir askeri saldırı olursa Rusya için üzerinde birlikte kararlaştırdığımız, yüksek bedellerin olacağını çok net bir şekilde belirttik\" ifadelerini kullandı.<br>Sczholz, Biden ile yüksek bedeller konusunda hem fikir olduğunu belirterek, “Başkan Putin’e karşı ile hem telefonda hem de şahsen çok açık sözlü oldum. Şimdiye kadar uygulanmamış en ağır ekonomik yaptırımları uygulayacağız\" dedi.
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