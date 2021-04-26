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Dünya İngiltere Başbakanı Johnson Üçüncü kez karantina yerine binlerce cesedin yığılmasını tercih ederim
AVRUPA

İngiltere Başbakanı Johnson: Üçüncü kez karantina yerine binlerce cesedin yığılmasını tercih ederim

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, bir toplantı sırasında Kovid-19 salgını nedeniyle üçüncü kez karantinaya girmek yerine binlerce cesedin üst üste yığılmasını tercih edeceğini söylediği öne sürüldü.

İddia, Johnson'ın Dyson firmasının sahibi James Dyson ve Suudi Arabistan Velihat Prensi Muhammed bin Selman ile yazışmalarının basına sızdırılmasının ardından geldi.

Haber Merkezi AA
İngiltere Başbakanı Johnson: Üçüncü kez karantina yerine binlerce cesedin yığılmasını tercih ederim
İngiltere Başbakanı Boris Johnson

Daily Mail gazetesinin haberine göre, Başbakan Yardımcısı Michael Gove, bir toplantı sırasında Kovid-19 baskısı altındaki hastaneleri korumak için askerlere ihtiyaç duyulacağına ilişkin uyarıda bulundu.

"Binlerce ceset üst üste yığılsın"

Kasım ayında istemediği halde ikinci kez karantina kararı alan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bunun üzerine iddiaya göre "Artık başka karantina yok. Binlerce ceset üst üste yığılsın" dedi.

Bu sözlere rağmen Başbakan, Kovid-19'un daha hızlı yayılan ve öldürücü olan bir türünün vakalar ve can kayıplarını artırması nedeniyle ocak ayında üçüncü karantinayı ilan etmek zorunda kaldı.

Başbakanlık iddiayı yalanladı

Öte yandan Başbakanlık, "başka bir yalan" olarak nitelediği iddiayı reddederken, gazeteye konuşan kaynakların iddialarının arkasında durduğu vurgulandı.

Sky News'e konuşan Savunma Bakanı Ben Wallace da, iddianın doğru olmadığını söyledi. İddianın hemen hemen herkes tarafından kategorik olarak reddedildiğini kaydeden Wallace, "Şimdi bu dedikodu hikayelerinin bir tür komedi bölümüne giriyoruz. İsimsiz olaylardan bahseden isimsiz danışmanlardan oluşan isimsiz kaynaklar." dedi.

İddia yazışmaların sızdırılması sonrası geldi

İddia, Başbakan'ın Dyson firmasının sahibi James Dyson ve Suudi Arabistan Velihat Prensi Muhammed bin Selman ile yazışmalarının basına sızdırılmasının ardından geldi.

Yazışmalarda Dyson'ın Johnson'dan solunum cihazı üretmek için İngiltere'ye gelecek olan personelinden ek vergi alınmamasını istediği belirtilmişti.

Muhammed bin Selman da, Premier Lig'in Suudi Kamu Yatırım Fonu liderliğindeki bir konsorsiyumun Newcastle United'ın satışına izin vermemesi üzerine Johnson'dan konuya müdahale etmesini istemişti.

İngiliz basınına konuşan Başbakanlık kaynakları, metinleri Johnson'ın eski baş danışmanı Dominic Cummings'in sızdırdığını öne sürmüş, Cummings ise bu iddiayı yalanlayarak hükümeti "yetersizlikle" suçlamıştı.

Öte yandan Johnson'ın, Başbakanlık Konutu'ndaki dairesinin tadilatıyla ilgili tartışmalar sürüyor. Cummings, Johnson'ın, dairesinin Muhafazakar Parti'ye yakın iş insanlarının bağışlarıyla yenilenmesi için muhtemelen yasa dışı olan ve gizli bir plan hazırladığını iddia etmişti. Ancak Başbakanlık, dairenin yenilenmesinin maliyetini Johnson'ın kendisinin karşıladığını belirtmişti.

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