İngiltere Başbakanı May: Yeniden Aday olmayacağım​ İngiltere Başbakanı May yeniden aday olmayacak İngiltere Başbakanı Theresa May için güven oylamasına gidildi. Theresa May oylama öncesi yaptığı açıklamada, gelecek dönem aday olmayacağını açıkladı.

12 Aralık 2018, 20:32 Son Güncelleme: 12 Aralık 2018, 20:40 AA