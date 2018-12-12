Dünya May için güven oylaması yapılacak
AVRUPA

​May için güven oylaması yapılacak

May için güven oylaması yapılacak

İngiltere Başbakanı Theresa May için bu gece güven oylaması yapılacağı açıklandı. Bu akşam yapılacak oylama için Muhafazakar Parti içindeki yüzde 15 eşiği aşılmış oldu.

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İngiltere Başbakanı Theresa May
İngiltere Başbakanı Theresa May

İngiltere Başbakanı Theresa May, bu kez de güven oylaması ile karşı karşıya. Muhafazakar Parti, May’in liderliği için güven oylamasına gitme kararı aldı.

Muhafazakar Partili Owen Paterson, 1922 Komitesi Başkanı Graham Brady’e Theresa May’in liderliği için güven oylaması çağrısı yapılan bir mektup gönderdi.

Mektupta, “Artık başbakana güvenmediğimi bildirmek istiyorum” ifadelerine yer veren Paterson, hükümetin 2016 yılından bu yana verdiği sözleri yerine getiremediğini belirtti. Oylama TSİ 21.00-23.00 arasında yapılacak.

May'den Brexit diplomasisi

İngiltere Başbakanı Theresa May, bugün parlamentoda öngörülen Brexit Anlaşması oylamasını "tedbir maddesine" yönelik eleştirileri dikkate alarak ertelediğini açıklamış, AB Liderler Zirvesi'nde muhataplarından "tedbir maddesi" ile ilgili kaygıları giderecek "teminatlar" almayı deneyeceğini kaydetmişti.

May, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'le görüşmesinin ardından akşam saatlerinde Brüksel'de AB Konsey Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Juncker'le ayrı ayrı bir araya gelecek.

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